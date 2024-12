Stella staat versteld van McLaren: "Dat was twaalf maanden geleden ondenkbaar"

McLaren kan dit weekend haar negende constructeurstitel in de Formule 1 gaan bemachtigen. Dat het Britse team in 2024 in staat zou zijn om het kampioenschap voor de teams te kunnen winnen, zorgt nog steeds voor verbazing bij McLaren-teambaas Andrea Stella.

Het team van McLaren is op jacht naar haar eerste constructeurstitel sinds 1998. In dat seizoen rekende het team uit Woking af met het team van Ferrari, en laat dat ook nu weer de uitdager van McLaren zijn. De Britse renstal had de titel in Qatar echter al binnen kunnen slepen als het 45 punten of meer voorsprong had gehad op de Scuderia. Dat had er ook zeker ingezeten als Lando Norris de race had gewonnen op het Losail International Circuit, maar een tien seconden stop-and-go penalty gooide roet in het eten. Momenteel heeft McLaren daardoor 21 punten voorsprong op de Italiaanse concurrent, maar deze kan zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. Het Britse team zal op het Yas Marina Circuit dan ook alles moeten geven om haar negende constructeurstitel te bemachtigen.

Maar dat het team uit Woking dit seizoen voor de constructeurstitel kan gaan, is toch wel een kleine verrassing te noemen. McLaren was aan het begin van het seizoen nog het vierde team en kwam nog flink wat tekort op Red Bull Racing. Een aantal geweldige updates hebben echter voor een fenomenale ommekeer gezorgd, waar het team zelf ook nog steeds van staat te kijken. "Na een lang maar bevredigend seizoen gaan we nu naar Abu Dhabi voor de laatste race van 2024. Ik ben ongelooflijk trots op iedereen in het team voor hun harde werk en hun toewijding aan McLaren, waardoor het team in staat is om te vechten voor het Formule 1-constructeurskampioenschap, iets dat 12 maanden geleden ondenkbaar was", stelt McLaren-teambaas Andrea Stella in het persbericht van het Britse team.

Volgens de Italiaan zal het echter niet gemakkelijk worden om de voorsprong te verdedigen ten opzichte van Ferrari, maar zal McLaren er wel alles aan gaan doen. "Ik weet dat Lando en Oscar alles zullen geven, ze hebben allebei een fantastisch seizoen gereden. We zijn vastbesloten om de klus als team te klaren, het zal niet makkelijk zijn, maar we zullen alles geven."