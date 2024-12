F1-baas reageert op vertrek Zandvoort na 2026: "Er waren veel opties"

De Grand Prix van Nederland zal na 2026 van de Formule 1-kalender verdwijnen. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft dat besluit zelf genomen. F1-CEO Stefano Domenicali heeft ook gereageerd op het vertrek van de race in Zandvoort.

De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort zou na 35 jaar in 2020 terugkeren op de F1-kalender, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Hierdoor werd de eerste editie sinds de terugkeer met één jaar uitgesteld. Sindsdien staat de race onafgebroken op de kalender van de koningsklasse, maar hier zal na de editie van 2026 een einde aan gaan komen. Hier heeft de organisatie van de Grand Prix van Nederland zelf voor gekozen, ondanks dat er meerdere opties waren om op de kalender te blijven.

Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft ook gereageerd op dit nieuws. Hij stelt dat de ongelofelijk populaire race de lat voor de andere Europese races hoger heeft gelegd. "Ik ben ongelooflijk dankbaar voor het werk dat het team van de Dutch Grand Prix de afgelopen jaren heeft verricht", begint de Italiaan in het persbericht van de FOM. "Ze hebben de lat voor Europese Grands Prix hoger gelegd als het gaat om spektakel en entertainment. Ze hebben ook de ontwikkeling van jong talent gesteund door F2, F3 en onze F1 Academy-series te organiseren. En er is baanbrekend werk verricht op het gebied van duurzame oplossingen, die onze evenementen over de hele wereld hebben geïnspireerd, terwijl we ernaar streven om in 2030 Net Zero te zijn."

Volgens de F1-CEO heeft de FOM samen met de organisatie van de Dutch GP gekeken naar allerlei mogelijkheden, maar wilde de promotor van de race in Zandvoort zelf niet door. "Alle partijen hebben positief samengewerkt om een ​​oplossing te vinden om de race te verlengen. Er waren veel opties mogelijk. Zo lagen er plannen op tafel voor een afwisselend of jaarlijks evenement, maar we respecteren de beslissing van de promotor om na 2026 te stoppen. Ik wil het hele team van de Grand Prix van Nederland en de gemeente Zandvoort bedanken, die fantastische partners zijn geweest voor de Formule 1."