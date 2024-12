Ocon doorbreekt stilte: "Zo wilde ik het niet laten eindigen"

Esteban Ocon heeft afscheid genomen van het team van Alpine. De Fransman rijdt niet in Abu Dhabi, en hij maakt zijn debuut voor Haas tijdens de post season test. Ocon heeft nu voor het eerst gereageerd op zijn Alpine-exit, en hij stelt dat hij het liever anders had gezien.

Ocon reed afgelopen weekend in Qatar zijn laatste race voor Alpine. Na zijn uitvalbeurt liet hij doorschemeren dat hij zijn laatste race voor het team had gereden, en Alpine bevestigde dat een dag later. In Abu Dhabi moet de Fransman plaatsmaken voor Jack Doohan. Ocon hoeft echter niet lang stil te zitten, want aankomende week rijdt hij de post season test voor zijn nieuwe werkgever Haas.

In een uitgebreid statement neemt Ocon afscheid van het team van Alpine. Hij bedankt de medewerkers op de fabrieken in Estone en Viry, en hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij het team. Ocon is duidelijk: "Het is geen gemakkelijk jaar geweest voor het team en het tweede deel van het seizoen was extra lastig, om verschillende redenen. Ik heb nergens spijt van, wetende dat ik elke sessie honderd procent heb gegeven, zoals ik altijd heb gedaan."

Ocon wenst in zijn statement ook zijn 'vriend' Jack Doohan veel geluk. De Franse coureur baalt vooral van het feit dat hij geen afscheid heeft kunnen nemen: "Aan de honderden hardwerkende mannen en vrouwen in Enstone en Viry, mijn excuus dat ik geen persoonlijk afscheid van jullie kan nemen. Zoals jullie weten was het de bedoeling om dit weekend nog een keer te racen en jullie volgende week persoonlijk gedag te zeggen. Ik keek ernaar uit. Dit is niet hoe ik het wilde laten eindigen."

I would like to first and foremost thank the mechanics and engineers across all functions at the track, Enstone, and Viry-Châtillon who have raced alongside me these last five seasons. We have shared so much together, and I am proud to call many of you my friends.



I leave… pic.twitter.com/QL7ZTPLQin