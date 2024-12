Horner hekelt hysterische Russell: "Zat weinig sportiviteit bij"

Max Verstappen was afgelopen weekend woedend op George Russell. Hij was van mening dat de Brit te ver was gegaan om hem een gridstraf te bezorgen. Red Bull-teambaas Christian Horner deelt deze mening en stelt dat de straf vooral was gebaseerd op de hysterie van Russell.

Tot verrassing van velen pakte Verstappen afgelopen weekend de pole position in Qatar. In de sprintrace was zijn Red Bull-bolide niet snel genoeg, maar binnen een paar uur was alles anders. De sfeer sloeg later op de avond om, toen duidelijk werd dat Verstappen een gridstraf van één positie had ontvangen. Op zondag zette hij zijn frustratie om in motivatie en won hij de race. Na afloop van de race haalde hij hard uit naar Russell, en stelde hij dat hij het respect voor de Brit is verloren.

Hysterie

Verstappen wees vooral naar Russells gedrag bij de stewards. De Nederlander krijgt bijval van zijn teambaas Christian Horner. Na afloop van de race kreeg Horner de vraag of de gridstraf was gebaseerd op de veelbesproken 'British bias', hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat de penalty vooral gebaseerd was op de hysterie van George. Hij was het hele weekend aardig hysterisch. Het is jammer, ik denk dat daar maar weinig sportiviteit bij zat."

Roekeloos

Horner gaf eerder al aan dat Verstappen niet gediend was van de straf. Hij zag dat het Verstappen een geweldige start opleverde, en dat hij vastbesloten was om later te remmen dan Russell. Horner vond overigens dat Russell meer schuld had aan het incident: "Max was erg teleurgesteld. Als je er objectief naar kijkt, dan kan je mogelijk zien dat George in zijn langzame ronde met twee langzame auto's misschien iets te snel reed. Misschien reed hij wel roekeloos. Dus ja, het was frustrerend dat we een penalty kregen. Maar ja, Max was al gemotiveerd om de race te winnen. Ik denk dat dit alleen maar voor extra enthousiasme zorgde om goed te starten."