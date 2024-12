FIA komt met verklaring na chaos in Qatar

De Qatarese Grand Prix van afgelopen weekend was een chaotisch spektakelstuk. Na afloop ging het vooral om de bizarre situatie met de spiegel van Alexander Albon. De FIA legt nu uit waarom de wedstrijdleiding lang wachtte met het inzetten van de Safety Car.

Halverwege de race ontstond er chaos op het circuit van Losail. Alexander Albon was zijn spiegel verloren, en het onderdeel lag vlak naast de ideale lijn op het rechte stuk. De wedstrijdleiding koos voor een aantal gele vlaggen, maar het was een kwestie van tijd voordat het verkeerd zou gaan. Uiteindelijk reed Valtteri Bottas over de spiegel heen, waarna Lewis Hamilton en Carlos Sainz een lekke band opliepen toen ze over het puin reden.

Procedure

De FIA beloofde met tekst en uitleg te komen. In eerste instantie zou deze verklaring op zondagavond naar buiten worden gebracht, maar dat gebeurde niet. Vanochtend kwamen ze wel met een statement: "Het is de normale procedure om geen Safety Car in te zetten als er een kleine hoeveelheid brokstukken ligt, ook nog eens naast de ideale lijn. De veel grotere brokstukken toen een auto over de spiegel heen was gereden en de lekke banden die kort daarop volgden, hebben ertoe geleid dat er wel een Safety Car werd ingezet."

Virtual Safety Car

Veel mensen waren van mening dat de wedstrijdleiding tenminste een Virtual Safety Car had kunnen inzetten. Volgens de FIA was dit echter geen mogelijkheid: "De VSC was geen oplossing geweest, aangezien het veld dan nog steeds uit elkaar had gereden en er niet genoeg tijd was geweest voor de marshalls om de spiegel op te pakken. De FIA kijkt continu naar de eigen procedures en methodes. We zullen deze specifieke situatie analyseren en ook gaan bespreken met de teams, om te kijken of er in de toekomst anders moet worden gehandeld."

Norris

De FIA heeft ook tekst en uitleg gegeven over de straf van Lando Norris. Hij ontving een stop and go penalty van tien seconden, hij was niet van zijn gas gegaan bij gele vlaggen. Niet iedereen was het eens met deze straf. De FIA vindt het echter een logische straf: "De opgelegde straf was in overeenstemming met de richtlijnen, zoals die op 19 februari naar de teams zijn gestuurd. Het negeren van dubbel geel wordt gezien als het serieus in gevaar brengen van de veiligheid. Daardoor staat er op een dergelijke overtreding een zware straf."