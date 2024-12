Norris neemt Verstappen niks kwalijk: "Dat is wat iedereen zou doen"

Lando Norris werd tijdens de Grand Prix van Qatar hard gestraft, omdat hij niet had afgeremd onder de gele vlaggen. De stewards ging het onderzoeken na een melding van Max Verstappen over de boordradio. De Brit stelt na de race dat hij hetzelfde zou hebben gedaan als zijn Nederlandse collega.

De Grand Prix van Qatar leek een relatief rustige race te zijn, waarbij de strijd om de winst tussen de Max Verstappen en Lando Norris leek te gaan. Maar halverwege de race ontstond er een vreemde situatie die voor veel chaos zorgde. Alexander Albon was zijn spiegel namelijk verloren op het rechte stuk richting bocht één, waarna de wedstrijdleiding ervoor koos om gele vlaggen te laten zwaaien. Dat betekende dat de coureurs moesten afremmen. Max Verstappen deed dat wel, en merkt op dat zijn achtervolger, Norris, dat niet had gedaan. De viervoudig wereldkampioen meldde het over de boordradio en droeg zijn team op om het te melden bij de wedstrijdleiding. Zij bekeken het moment en besloten de man uit Bristol een stop-and-go penalty van tien seconden te geven. Hierdoor kon hij een mogelijke overwinning vergeten en moest hij het doen met P10.

Als Norris na de race gevraagd wordt of hij wist dat zijn Nederlandse collega de melding maakte over de boordradio, antwoordt de McLaren-rijder als volgt: "Goed van hem, dat is wat iedereen doet. Ik zou hetzelfde gedaan hebben", geeft de Brit tegenover Motorsport.com eerlijk toe na afloop van de Grand Prix van Qatar. De drievoudig Grand Prix-winnaar stak na de race in Doha zijn hand in eigen boezem. "Ik heb het team teleurgesteld. Het team gaf me een geweldige auto, met gemak de snelste. En ik heb het verkloot", stelt de 25-jarige, die voor de straf in een gevecht met Verstappen verwikkeld was om de zege. Norris had echter niet verwacht dat de Nederlander zijn uitdager zou zijn. Hij dacht zelf aan George Russell. "Maar dat was niet het geval, want dat was Max en hij heeft het ongelofelijk gedaan, zoals elk weekend", stelt Norris.

"Ik moet gewoon geen idioot zijn"

Doordat Norris terugviel naar P10 en Charles Leclerc voor Oscar Piastri eindigde, liep Ferrari negen punten op McLaren in in het constructeurskampioenschap. De druk staat er daardoor vol op bij de renstal uit Woking, die voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel kunnen winnen. McLaren zal de voorsprong van 21 punten dan wel moeten verdedigen. Volgens Norris verandert die druk niks aan zijn aanpak. "We gaan het weekend in zoals alle andere: we willen winnen, we willen de beste zijn en we willen de snelste zijn. Ik moet gewoon geen idioot zijn."