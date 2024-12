Stella kritisch op FIA: "Zijn elk gevoel voor verhoudingen verloren"

Lando Norris was met Max Verstappen verwikkeld in de strijd om de overwinning tijdens de Grand Prix van Qatar, maar een tien seconden stop-and-go penalty gooide roet in het eten. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella is de straf erg zwaar. Hij stelt dat FIA elk gevoel voor verhouding is verloren.

McLaren-coureur Lando Norris kende een goede start van de Grand Prix van Qatar. Hij pakte kortstondig de leiding, maar werd aan de binnenkant van bocht twee toch weer gepasseerd door Max Verstappen. Daarna ontvouwde zich een tweestrijd vooraan tussen de twee mannen. Ze wisselden elkaar constant af qua wie de snelste ronde reed, en het gat bleef zo rond de 1,7 seconden in het voordeel van de Nederlander. Totdat Norris op een gegeven moment op een seconde van Verstappen kwam. De wereldkampioen was in sector één namelijk van zijn gas gegaan, waar vanwege een afgebroken spiegel een gele vlag hing. Dit had de McLaren-rijder niet gedaan, wat ook Verstappen was opgevallen.

Hij meldde over de boordradio aan zijn team dat Norris niet van zijn gas was gegaan, wat vele rondes later tot een zware straf voor de 25-jarige Brit leidde. Hij was op dat moment - net na de tweede safety car-fase - in gevecht met Verstappen om de racewinst, en leek op de hardere band zelfs de snellere te zijn, maar moest de pits in om zijn tien seconden stop-and-go penalty in te lossen. Hierdoor viel hij ver terug en zat er niet meer in dan een tiende plaats. Het kostte McLaren zodoende veel punten in de strijd om het constructeurskampioenschap.

"Dat is gewoon jammer"

Als McLaren-teambaas Andrea Stella na de race voor de camera van Sky Sports gevraagd wordt naar de straf van Norris, heeft de Italiaan gemixte gevoelens. "We hebben de data gecontroleerd. In feite blijft Lando flat out doorrijden", geeft de McLaren-teambaas toe. "We moeten zeggen dat de sector geel werd zodra Lando de sector binnenkwam, maar de vereiste is heel duidelijk: je moet liften en het is de verantwoordelijkheid van de coureur om te herkennen hij zich in een gele sector bevindt en dan moet je van je gas gaan."

"Tegelijkertijd vind ik het nogal eigenaardig dat de gele vlag werd gezwaaid en vervolgens weer werd verwijderd. Maar eigenlijk was de situatie in die sector nog steeds hetzelfde, want er lagen brokstukken op de baan. Op een gegeven moment verdiende de sector dus een gele vlag, en een paar seconden later weer niet, wat gewoon jammer is. En dan denk ik dat we bij de toepassing van de straf elk gevoel voor verhoudingen en elk gevoel van specificiteit zijn verloren."

Stella oppert andere aanpak bij straffen

Volgens de McLaren-teambaas moet er niet gekeken worden naar een regelboek, maar moet er per situatie beoordeeld worden wat voor gevaar er verbonden is aan een overtreding van de regels. "Kunnen we specifiek kijken naar de overtreding, naar de mate van gevaar die aan de situatie is verbonden en naar het feit dat de gele vlag is verwijderd?", aldus Stella. "En daarna oordelen, met behulp van dit soort elementen, zoals proportie en specificiteit, in plaats van direct te kijken naar een regelboek waar waarschijnlijk veel stof bovenop ligt. En pas het vervolgens toe zonder enig gevoel voor kritische benadering. Dus vanuit dit oogpunt denk ik dat er voor de FIA een kans is om het beter te doen."