'Doohan vervangt Ocon mogelijk in Abu Dhabi'

Esteban Ocon kende een teleurstellende Qatarese Grand Prix. De Franse coureur viel uit na een incident in de eerste bocht. Het was mogelijk ook zijn laatste race met het team van Alpine, want na afloop leek hij te hinten op een vervroegd afscheid. Dat zou betekenen dat Jack Doohan eerder mag debuteren.

Ocon viel uit in Qatar na een incident in de eerste bocht met Franco Colapinto en Nico Hülkenberg. De schade aan zijn Alpine-bolide was fors, en met hangende schouders stapte hij uit. De Fransman stapt na dit seizoen over naar Haas, maar momenteel is hij nog altijd Alpine-coureur. De kans is echter aanwezig dat hij aan de kan zal worden geschoven, na afloop hintte hij hier zelf op.

Na zijn enorm korte race meldde Ocon zich bij de internationale media. Daar deed hij een opvallende uitspraak en hij wordt geciteerd door Speedcafe: "Ik wil graag het team bedanken voor hun harde werk deze race, en hun harde werk tijdens dit jaar. Als het goed gaat, is het goed, en blijf je bij elkaar. Maar als het niet zo goed gaat, dan blijven de engineers en de monteurs bij elkaar. Dat is het belangrijkste ding. Het is belangrijk om vooruit te kijken om te zien wat we kunnen doen voor de toekomst." Een woordvoerder van Alpine liet aan Speedcafe weten dat ze geen officiële reactie hebben op het mogelijk laten debuteren van Doohan in Abu Dhabi. De Australiër is vanaf volgend jaar Alpine-coureur. Naast Speedcafe melden meerdere media dat Ocon mogelijk zijn laatste race voor Alpine heeft gereden.