Leclerc opgelucht na P2: "Had hier voor dit weekend direct voor getekend"

Ferrari-coureur Charles Leclerc is de Grand Prix van Qatar op de tweede plaats geëindigd. De Monegask profiteerde optimaal van de safety car en van problemen bij andere teams.

Het team van Ferrari pakte vorige week in Las Vegas twaalf punten meer dan het team van McLaren, waardoor het Italiaanse team met een achterstand van twaalf punten aan het weekend in Qatar begon. Ferrari verwachtte van tevoren echter een lastig weekend, omdat de auto simpelweg niet bij het bloedsnelle circuit in Doha zou passen. Dit bleek ook wel op de vrijdag en zaterdag, waar duidelijk werd dat de SF-24 qua snelheid tekortkwam op McLaren, Mercedes en Max Verstappen.

Charles Leclerc haalde volgens hemzelf het maximale uit de auto, maar kwam niet verder dan P5. Hij had echter wel vertrouwen in een goed resultaat in de race, omdat Ferrari er aaridg sterk uit zag tijdens de sprintrace. Maar Leclerc had tijdens de Grand Prix op zondag al snel een grote achterstand op de top vier, en een podiumfinish leek buiten bereik voor de Ferrari-rijders. Een safety car halverwege de race en een dramatische pitstop bij George Russell zorgden er echter voor dat de Monegask met nog zo''n twintig ronden te gaan toch weer op podiumkoers lag. Nadat Lando Norris ook nog eens een tien seconden stop-and-go penalty kreeg voor het niet afremmen onder geel, kon Leclerc zelfs als tweede over de streep komen.

Na de race is de achtvoudig Grand Prix-winnaar dan ook zeer content met zijn tweede plaats. "Ik ben erg blij", vertelt de man uit Monte Carlo tegenover F1.com. "Eerlijk gezegd had ik meteen een papiertje getekend waarop stond dat we na zo’n weekend als tweede op een circuit als dit zouden eindigen. De eigenschappen van onze auto passen gewoon niet zo goed bij dit circuit. We wisten dat het een heel moeilijk weekend zou worden vergeleken met McLaren, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd punten van ze af te pakken, zodat de strijd zal duren tot aan de laatste race in Abu Dhabi volgende week."

Ferrari zal daar een achterstand van 21 punten moeten goedmaken.