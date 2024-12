Norris niet verrast na snelste tijd Verstappen: "Vrijdag was wel een schok"

Max Verstappen en Red Bull Racing kenden een zeer lastig raceweekend in Qatar tot aan de kwalificatie voor de hoofdrace. Maar tijdens de kwalificatie was de Nederlander ineens het snelst. Dit kwam voor veel mensen als een complete verrassing, maar niet voor McLaren-coureur Lando Norris.

Het team van Red Bull Racing kon vorige week feestvieren. Max Verstappen eindigde als vijfde tijdens de race in de gokstad, wat voldoende was om zich voor het vierde jaar op rij tot wereldkampioen te kronen. De renstal reide daarom met een goed gevoel af naar Qatar, maar die blijdschap was al snel verdwenen. Red Bull had het namelijk vanaf de eerste seconde lastig op het Losail International Circuit en kwam veel snelheid tekort ten opzichte van McLaren, Mercedes en Ferrari.

Nadat Verstappen slechts de zesde tijd noteerde tijdens de sprintkwalificatie en de sprintrace zelfs als achtste afsloot, leek het een lastig weekend te gaan worden voor de Oostenrijkse formatie. De viervoudig wereldkampioen stelde dat er een wonder moest gebeuren, wilde Red Bull dit nog omkeren. Maar die mogelijkheid was er gelukkig voor hen wel. Sinds dit seizoen mogen teams de setup van de bolide tijdens een sprintweekend nog aanpassen tussen de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace, en daar maakte de formatie uit Milton Keynes zeer goed gebruik van.

Red Bull veranderde alles wat veranderd kon worden, aldus teambaas Christian Horner, en dit resulteerde in een ietwat onverwachte ommekeer. Verstappen was namelijk erg snel in de kwalificatie, en na zijn razendsnelle rondetijd in Q2 leek hij zelfs een kanshebber op de pole position. Dit maakte hij tijdens Q3 ook waar, door 55 duizendsten sneller te zijn dan George Russell. Uiteindelijk verloor de viervoudig wereldkampioen zijn pole wel door een zeer bijzondere gridstraf, maar het ontneemt niet Verstappen de snelste tijd noteerde tijdens de kwalificatie.

"Dat was niet de verrassing"

Voor veel mensen kwam dit als een verrassing, maar niet voor McLaren-coureur Lando Norris, die de derde tijd noteerde. "Dat Red Bull vrijdag langzaam was, is wat mij betreft de verrassing. Dat ze zaterdag snel waren, is waarschijnlijk niet de verrassing", stelde Norris op de FIA-persconferentie. Hij geeft aan de Red bull nooit mag worden uitgevlakt. "Ze hebben het hele jaar niet echt één slechte race gehad. Ze hebben er altijd bij gestaan of ze waren in elk geval in de buurt. Dus dat ze er vrijdag zo ver vandaan stonden, was wel enigszins een schok. Dat ze nu weer staan waar ze staan, is waarschijnlijk geen schok."