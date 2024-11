Horner na pole Verstappen: "Alles wat we konden veranderen, hebben we veranderd"

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft de pole position voor de Grand Prix van Qatar op zijn naam geschreven. De Nederlander was nipt sneller dan Mercedes-rijder George Russell en dat kwam volgens teambaas Christian Horner doordat Red Bull alles veranderd heeft na de sprintrace.

Max Verstappen was na de sprintkwalificatie en -race totaal niet tevreden met zijn RB20, die volgens hem net op een rallyauto leek. Hij kwam dan ook niet verder dan een achtste plaats eerder vandaag, wat betekende dat hij zelfs nog achter de Haas van Nico Hülkenberg finishte. Verstappen en Red Bull wisten dan ook dat ze de RB20 flink moesten verbeteren tussen de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace, en die mogelijkheid was er gelukkig voor hen ook. Sinds dit seizoen mogen teams de set-up van de bolide tijdens een sprintweekend nog aanpassen tussen de twee sessies, en daar maakte de formatie uit Milton Keynes zeer goed gebruik van.

Verstappen zat er namelijk vanaf de eerste ronde goed bij tijdens de kwalificatie in Qatar, en hij leek - zeker na zijn snelle tijd in Q2 - een kanshebber te zijn op de pole position. Tijdens zijn eerste run in Q3 moest hij iets toegeven op Russell, maar na twee cooldown laps ging de viervoudig wereldkampioen er nog een keer voor zitten. Het leverde hem een snellere tijd op, die ook nog eens genoeg bleek te zijn voor pole. Verstappen heeft zodoende zijn eerste pole position sinds de Grand Prix van Oostenrijk behaald.

"Ineens zette hij daar paarse sectoren neer in Q3"

Als Red Bull-teambaas Christian Horner na de kwalificatie gevraagd wordt naar de ietwat onverwachte pole position van zijn stercoureur, geeft hij aan dat Red Bull werkelijk alles veranderd heeft. "We hebben werkelijk alles uit de kast gehaald zodat we alles wat we konden veranderen, ook veranderd hebben", vertelt de Britse teambaas tegenover Sky Sports. "We hadden het gisteren moeilijk in de eerste twee bochten en de laatste bocht, en ineens zette hij daar paarse sectoren neer in Q3. Die laatste ronde was echt nek-aan-nek met George en Max pakte het in die laatste bocht."

Gelukkiger venster

Maar kan Red Bull dit ook doortrekken naar de Grand Prix van morgen? "De auto bevindt zich in een gelukkiger venster. Het is zo koud dat het morgen cruciaal zal zijn om de bandentemperatuur te bepalen en voor die banden te zorgen. Dus we gaan het zien."