Bijzondere McLaren-actie boeit Verstappen niet: "Niet eens meegekregen"

Lando Norris zorgde gisteren voor de nodige verbazing tijdens de sprintrace. Hij schonk de zege in de laatste meters aan zijn teamgenoot Oscar Piastri. Het merkwaardige moment ging de wereld over, maar Max Verstappen kreeg er weinig van mee. Het kan hem ook weinig interesseren.

Het team van McLaren wil dit jaar de constructeurstitel pakken, en daarvoor hebben ze zoveel mogelijk sterke resultaten nodig. Het 1-2tje in de sprintrace kwam hen dus heel goed uit. De zege leek te gaan naar Lando Norris, die de hele sprint aan kop reed. Hij schonk de zege in de laatste meters echter aan zijn teamgenoot Piastri. Het was een cadeautje, maar wereldwijd reageerden fans iets minder enthousiast.

Niet meegekregen

Op de zaterdag ging het veelvuldig over het moment. Ook Max Verstappen werd naar zijn mening gevraagd, maar de Nederlander had er in gesprek met de internationale media niet zoveel over te zeggen: "Ik had het niet eens meegekregen om eerlijk te zijn. Ik zag het daarna pas." Gevraagd of hij zoiets ook zou doen, reageert Verstappen veelzeggend: "Ik denk dat we het daar beter niet over kunnen hebben."

Fans

Het moment was zeer opvallend, maar er werd wel begrip getoond voor McLaren. Ook Verstappen krijgt de vraag of hij dit begrijpt: "Eigenlijk interesseert het me niet zoveel. Ik denk dat dat een beter antwoord is. Ik kan er wel weer wat over zeggen, of ik het ermee eens ben of niet. Om eerlijk te zijn interesseert het me eigenlijk helemaal niets wat ze doen. Ze mogen doen wat ze denken dat goed is, en daar ben ik het helemaal mee eens." Het maakt Verstappen ook niet uit of de fans dit minder leuk vinden: "Dat interesseert me ook niet. Als je het lullig vindt, blijf dan lekker thuis!"