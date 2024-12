McLaren wil twee titels in 2025: "Moeten lat hoger leggen"

Het team van McLaren kan dit weekend de constructeurstitel gaan veiligstellen. De Britse renstal kent een sterk seizoen, maar ze willen graag meer. In 2025 willen ze voor de dubbel gaan, en volgens teambaas Andrea Stella moeten ze daarom de lat hoger gaan leggen.

Het team van McLaren heeft sinds de Grand Prix van Miami grote stappen gezet in de Formule 1. Sinds de door Lando Norris gewonnen race kunnen ze weer meevechten om de topposities. Norris probeerde dit jaar de titelstrijd aan te gaan met Max Verstappen, maar de Nederlander besliste dat duel in Las Vegas. In Qatar kan McLaren wel de constructeurstitel pakken, maar bij het team denken ze al voorzichtig na over 2025.

Beide titels

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft namelijk torenhoge ambities voor het komende seizoen. Hij wil dat het volgend jaar beter gaat, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Momenteel staan we op de eerste plaats bij de constructeurs en de tweede plaats bij de coureurs, dus ik denk dat het redelijk is om te zeggen dat we in 2025 voor beide titels willen gaan. Drie maanden geleden zou ik hebben gezegd dat we in vergelijking met onze concurrenten een heel goede koers aan het varen waren. Maar dat is iets dat we intern al vaker hebben gezegd, kijk eens waartoe Ferrari in staat is geweest: na de problemen van halverwege het seizoen zijn ze nu heel snel. In onze ogen hebben ze op basis van de laatste paar races de snelste auto. Kijk wat Red Bull allemaal heeft bereikt, zelfs als hun auto niet per se de snelste was. Kijk waartoe Mercedes in Las Vegas in staat is geweest, op momenten zijn ze ongelooflijk sterk."

Lat hoger leggen

Stella is dus zeker nog niet tevreden. Voor 2025 moet McLaren stappen gaan zetten, zo is de conclusie van de Italiaanse teambaas: "Onze koers is dus niet goed genoeg als we in 2025 echt voor beide kampioenschappen willen gaan. Dit is niet het moment om tevreden te zijn over onze koers. Dit is het moment om te zeggen dat we de lat hoger moeten leggen." Als hij de vraag krijgt welke titel hij liever heeft, twijfelt Stella: "Die vraag is heel moeilijk te beantwoorden. Dat is een beetje alsof je tussen je kinderen moet kiezen. Ik denk echter dat men een rijderstitel eerder onthoudt dan een titel bij de constructeurs. Waarschijnlijk is de rijderstitel uiteindelijk hetgeen je als eerste wil bereiken."