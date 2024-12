Wolff verdedigt Hamilton: "Hij houdt gewoon niet van die auto"

Het team van Mercedes beleeft een weekend met twee gezichten. George Russell vecht constant mee om de eerste plaats, terwijl Lewis Hamilton al heel het weekend worstelt met zijn W15. Mercedes-teambaas Toto Wolff verdedigt zijn stercoureur en stelt dat de auto gewoon niet bij Hamilton past.

Het team van Mercedes heeft het sinds de zomerstop onwijs lastig in de Formule 1. George Russell en Lewis Hamilton worstelden constant met hun auto en konden tijdens de eerste zeven races na de zomerbreak niet meestrijden om de bovenste plaatsen. Daar kwam in Las Vegas echter verandering in. De koude temperaturen en het lage gripniveau zorgden ervoor dat de W15 tot leven kwam en die resulteerde direct in een 1-2'tje voor de Zilverpijlen in de gokstad.

Russell en Hamilton reisden daarom met veel vertrouwen af naar de Grand Prix van Qatar, en ook hier zit de renstal uit Brackley weer in de mix. Het leverde Russell - na een straf voor Max Verstappen - de pole op, maar Hamilton moest opnieuw veel toegeven op zijn teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen was tijdens de sprintkwalificatie 0,399 seconden langzamer dan de man uit King's Lynn, terwijl dit tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace zelfs 0,436 was. Het is echter niet de eerste keer dit jaar dat de 39-jarige flink tekort komt in de kwalificaties ten opzichte van Russell, want de 27-jarige Brit inmiddels met 18-5 voor staat in het onderlinge kwalificatieduel met Hamilton.

Na de kwalificatie wordt Mercedes-teambaas Toto Wolff gevraagd naar de prestaties van Hamilton. De Oostenrijker verdedigt zijn stercoureur. "Hij houdt gewoon niet van die auto", stelt Wolff in gesprek met Viaplay. "In een goede auto laat Lewis ook goede prestaties zien. Maar op een of andere manier zijn we met de auto een richting opgegaan waar hij niet blij mee is. Je ziet dat hij intellectueel gezien meer rondetijd uit de auto kan halen, maar dat is niet hoe hij instinctief rijdt. Hij heeft een auto nodig die hard en laat kan remmen, en die heeft hij momenteel niet."