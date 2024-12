Norris gelooft nog in zege: "Moeilijk te voorspellen"

Lando Norris noteerde de derde tijd in de kwalificatie in Qatar. Hij was net iets langzamer dan Max Verstappen en George Russell. Norris zag er eerder op de dag wel snel uit in de sprintrace, en hij heeft dan ook nog vertrouwen in een mogelijke zege in de race.

Norris reed eerder op de zaterdag een foutloze sprintrace op het circuit van Losail. De Britse McLaren-coureur reed alle rondjes aan de leiding, maar schonk de zege in de laatste meters aan zijn teamgenoot Oscar Piastri. Hij werd dan ook gezien als de favoriet voor de pole position, maar in de kwalificatie was de McLaren niet de snelste. Norris moest 0,252 seconden toegeven op de snelste tijd van Verstappen. De Nederlander verloor zijn pole overigens later vanwege een gridstraf.

Toch leeft Norris wel met een goed gevoel toe naar de Grand Prix van vandaag. De Britse coureur heeft vertrouwen in een goed resultaat, en hij reageert bevestigend als Sky Sports hem vraagt of hij denkt dat hij kan winnen: "Ik denk het wel. Ik denk niet wat we net zo snel waren als de anderen vandaag. Ik denk niet dat we dezelfde rondetijden hadden kunnen rijden. Als kwalificatie-auto waren we een beetje minder, en we hadden niet de potentie van Red Bull en Mercedes. Maar ik hoop dat het terugkomt in de race. Het is moeilijk om te voorspellen, want de marges zijn klein. Ik hoop dat het vandaag weer onze kant opvalt."