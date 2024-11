Leclerc houdt vertrouwen in race: "Tijdens de sprintrace waren we ook sterk"

Charles Leclerc moest het vandaag doen met een vijfde plaats tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. De Monegask heeft ondanks een lastige kwalificatie vertrouwen in de race van morgen.

Het raceweekend in Qatar is enorm belangrijk voor het team van Ferrari. De Italiaanse renstal had bij het ingaan van het raceweekend 24 punten achterstand op McLaren en kan zodoende met nog twee races te gaan nog altijd de constructeurstitel pakken. Maar dan zullen ze dit weekend wel voor de McLarens moeten eindigen. Dat lukte tijdens de sprintrace echter niet. Waar McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris een 1-2'tje behaalden, wisten Ferrari-rijder Carlos Sainz en Charles Leclerc niet verder te komen dan P4 en P5. Hierdoor liep het team uit Woking zes punten uit, waardoor Ferrari nu een achterstand van 30 punten heeft op McLaren.

"Verrassing dat Red Bull en Mercedes zo sterk waren"

De kwalificatie voor de hoofdrace zou dan ook erg belangrijk worden, aangezien Ferrari toch eigenlijk wel voor de McLarens moest eindigen. Dit lukte, ondanks enkele aanpassingen richting de kwalificatie, opnieuw niet. Norris en Piastri kwalificeerden zich op P3 en P4, terwijl Ferrari het moest doen met P5 en P7. Leclerc was de best gekwalificeerde Ferrari-rijder, en was eigenlijk best tevreden over zijn sessie. "Ik had het gevoel dat ik het goed deed. Beide ronden waren goed en op de limiet", vertelt de Monegask na afloop van de kwalificatie tegenover Sky Sports. "Het was een verrassing voor ons om zo dicht bij McLaren te staan, maar een verrassing dat Red Bull en Mercedes zo sterk waren."

"We moeten de punten maximaliseren"

Het zal voor de Scuderia, die voor het eerst sinds 2008 de constructeurstitel kunnen winnen, daarom van cruciaal belang zijn om morgen voor de McLarens te eindigen. Leclerc denkt dat er zeker een mooi resultaat in kan zitten voor het Italiaanse team en wijst naar de sprintrace van eerder vandaag. "Tijdens de sprintrace waren we sterk, dus dat is positief. Maar we beginnen wat naar achteren, dus dat is negatief. We moeten ons op onszelf concentreren. Morgen hebben we de kans om vooraan te eindigen, maar de start zal belangrijk zijn, want daarna is het heel moeilijk om in te halen", stelt de achtvoudig Grand Prix-winnaar. "We moeten de punten maximaliseren in een weekend dat moeilijk voor ons is. Ik heb het gevoel dat we vandaag het maximale hebben gehaald en alles is nog mogelijk voor morgen en dat is waar de punten worden gescoord."