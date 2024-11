Verstappen vreest niet voor straf: "Hij kwam volgas voorbij"

Max Verstappen pakte vandaag enigszins verrassend de pole position in Qatar. Hij moet echter vrezen voor een straf, aangezien hij in de slotfase George Russell hinderde. Verstappen maakt zich er weinig zorgen over en na afloop was hij heel erg blij met zijn resultaat.

Verstappen was in de kwalificatie nipt sneller dan zijn Mercedes-rivaal George Russell. De twee waren aan elkaar gewaagd, en na afloop ging het veelvuldig over met moment waarbij Verstappen zijn Britse tegenstander in de weg reed. Verstappen heeft er echter geen boodschap aan, want hij was vooral tevreden met zijn resultaat. Voor het eerst sinds Oostenrijk pakte hij weer de pole position.

Na de sprintrace had niemand dit zien aankomen. Verstappen ook niet en bij Viaplay spreekt hij grappend van een wonder. Als hij de vraag krijgt wat hij had gedaan, reageert hij met een grijns: "Ik kan niet op de televisie zeggen waar ik dat vandaan heb gehaald als er kinderen kijken!" Na een aantal grapjes reageert hij wel serieus op het moment met Russell: "Ik was een gat aan het maken naar de jongens voor me. Hij kwam volgas langsrijden. Natuurlijk moet je je aan je delta houden, maar op een gegeven moment kan dat niet als de jongens voor je rustig rijden en die wil je niet naaien. Daar heb ik geen zin in aan het einde van het seizoen. Hij kwam volgas voorbij, als je dat wil prima!"