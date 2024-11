Derde plek stemt Norris niet tevreden: "Niet wat we hadden gehoopt"

Lando Norris was na een succesvolle sprintrace de topfavoriet voor de pole position in Qatar. In de kwalificatie kwam hij er echter niet aan te pas. Norris moest genoegen nemen met de derde tijd, en dat was niet het resultaat waar hij op had gehoopt.

Norris reed eerder vandaag een ijzersterke sprintrace op het circuit van Losail. Hij gaf de leiding pas uit handen in de laatste meters van de race om zijn teamgenoot Oscar Piastri de zege te schenken. Aangezien Norris op vrijdag ook de sprintpole had gepakt, was hij nu de favoriet voor de pole position. Hij kon zich echter niet mengen in de strijd om de snelste tijd, omdat Max Verstappen en George Russell simpelweg sneller waren.

Norris was dan ook niet heel tevreden na afloop van de kwalificatie. Nadat hij de handen van Verstappen en Russell had geschud, sprak hij met interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Het is niet de positie waar we op hadden gehoopt na gister en vandaag, maar het is zeker het maximale wat we konden doen. Mijn lap was best goed, maar niet snel goed vergeleken met de anderen. Ik ben blij met de ronde en ik ben blij dat ik er alles uit heb kunnen halen, maar ik ben niet blij met het resultaat. Iedereen zag hoe close het tussen ons was in de kwalificatie. Er zat niet veel tussen ons in, en dat geeft ons de hoop dat we verder vooruit kunnen gaan. Maar er staan ook snelle auto's achter ons."