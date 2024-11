Verstappen blij met verrassende pole: "Heeft eventjes geduurd"

Max Verstappen kende een verrassend sterke kwalificatie in Qatar. Na een tegenvallende sprintrace, sloeg de viervoudig wereldkampioen nu hard toe. Hij pakte de pole position op een krachtige wijze, en daar was de Nederlandse Red Bull-coureur heel erg blij mee.

Verstappen was na afloop van de sprintrace in Qatar allesbehalve tevreden. Hij omschreef zijn RB20 als een rallyauto, en hij had niet het gevoel dat hij nog iets kon verbeteren aan zijn auto. Daar bleek echter niets van te kloppen, want Verstappen was verrassend snel. Hij streed vrijwel de hele sessie mee om de beste plaatsen, en uiteindelijk was hij nipt sneller dan George Russell. De twee coureurs kwamen elkaar ook nog tegen in de slotfase, maar dat moment leek met een sisser af te lopen.

Voor het eerst sinds Oostenrijk heeft Verstappen weer een pole position gepakt. Verstappen was daar heel erg blij mee, en met een grote lach sprak hij met interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Te gek! Ik had dit niet verwacht. Het team heeft het goed gedaan en me een auto gegeven die meer verbonden aanvoelt, dan kan je harder pushen en het voelde iets beter aan in de kwalificatie. We hebben een paar dingen aan de auto aangepast, maar ik had nooit verwacht dat we zo'n stap in performance zouden zetten, dus dat is veelbelovend. Ik hoop dat dit blijft voor de race van morgen. Ik weet dat nog niet, het voelde meer stabiel over een rondje en dat hebben we nodig. Ik ben blij dat ik weer op pole sta, het heeft even geduurd."