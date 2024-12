Alonso hekelt sprintformat: "Krijgen tijdens de race weer anderhalf uur van hetzelfde"

Fernando Alonso kwam tijdens de sprintrace op het Losail International Circuit slechts als elfde over de finish. Na de race wil hij het niet hebben over zijn prestaties, maar uit hij opnieuw kritiek op het sprintformat in de Formule 1, dat volgens hem echt veranderd moet worden.

"Het is lastig om hier in te halen, maar de kritiek is gericht op het format", begint de Spanjaard tegenover het Spaanse DAZN. "Ik heb het al vaker gezegd: als je hetzelfde kwalificatieformat volgt met een Q1, Q2 en Q3, dan zullen de snelle jongens altijd in de top tien eindigen. Dan maakt het niet uit of de race nou 50 of 21 ronden telt."

De 32-voudig Grand Prix-winnaar stelt dan ook dat er wat veranderd moet worden aan het format. Hij voelt wel wat voor een reversed grid. "Alleen lijken de teams daarop tegen te zijn", verklaart Alonso, die meteen wat andere ideeën oppert. "Of je moet een kwalificatieshootout van één ronde maken, waarin van alles kan gebeuren. Dan kan er sprake zijn van baanevolutie en kunnen teams die achteraan staan kans maken op een betere positie. Maar we moeten in ieder geval het format wijzigen. Anders krijgen we op zaterdag een voorproefje van wat er op zondag gaat gebeuren. Dat is namelijk op alle circuits gebeurd, met uitzondering van Interlagos, waar de sprintraces interessant zijn door de bandenslijtage of door de regen."

"Hoop dat de mensen er een bord met eten bij pakken"

De Aston Martin-coureur kan daarom ook alvast voorspellen wat er later vandaag tijdens de Grand Prix van Qatar zal gaan gebeuren. "We deden negentien ronden en mijn snelste ronde reed ik in de laatste ronde, dus ik verwacht dat het een éénstopper wordt. Dat is best makkelijk voor iedereen. Het zal zoals vandaag worden, maar vandaag duurde het veertig minuten, dus ik hoop dat de mensen er tijdens de Grand Prix een bord met eten bij pakken, want dan krijgen we anderhalf uur van hetzelfde."