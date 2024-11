Norris wilde Piastri laten winnen: "Plande ik al sinds Brazilië"

Lando Norris leek de sprintzege in Qatar te gaan pakken. Hij leidde alle rondjes, maar gunde de zege in de laatste meters van de sprint aan zijn teamgenoot Oscar Piastri. Het was een soort cadeautje, en Norris stelde grijnzend dat het team dit liever niet had gezien.

Norris kwam goed weg bij de start van de sprintrace. Hij reed met gemak weg bij de rest van het veld, maar moest van McLaren DRS geven aan zijn teamgenoot Piastri. De Australiër vocht met George Russell, en de DRS hielp hem om de Mercedes achter zich te houden. Norris leek in de slotfase onbedreigd naar de zege te rijden, maar in de laatste meters van de sprint ging hij van zijn gas af om de zege te geven aan Piastri.

Helpen

McLaren had liever niet gezien dat Norris dit risico nam, maar dat maakte de Brit niet zoveel uit. Het was een soort goedmakertje voor Brazilië, waar Piastri de sprintzege aan Norris moest geven. Bij interviewer van dienst James Hinchcliffe keek hij terug op de sprint: "Het is een 1-2tje, en dat wilden we vandaag. We hebben de maximale punten gepakt, dus we zijn blij. Als team zijn we blij, we hebben alles perfect uitgevoerd. De pace was goed, ik had misschien iets meer kunnen pushen, maar we wilden de anderen achter ons houden en George niet te dicht bij laten komen. We hebben gedaan wat we moeten doen, en dat is het belangrijkste."

Brazilië

Vanzelfsprekend ging het vooral over de manier waarop Norris de sprintzege schonk aan Piastri. Hij reageerde er schouderophalend op, en hij stelde dat het team het liever niet had gezien: "Het was misschien iets closer dan we wilden, maar ik plande dit al sinds Brazilië. Het is wat ik dacht dat het beste was. Het team zei dat ik het niet moest doen, maar ik dacht dat we ermee weg konden komen, en we hebben het gedaan. Het maakt me eerlijk gezegd niet uit. Ik ben hier niet om sprints te winnen, ik wil races en titels winnen. Al gaat dat niet volgens plan."