Snelle Russell liet auto schrikken: "Motor raakte in de war"

George Russell zal de sprintrace van vandaag in Qatar vanaf de tweede plaats starten. De Britse Mercedes-coureur voelde zich heel erg goed, en hij vroeg alles van zijn auto. Hij stelt dat zijn motor een beetje in de war raakte tijdens zijn snelste rondje op Losail.

De McLarens leken een klasse apart te zijn in de sprint kwalificatie in Qatar. Lando Norris en Oscar Piastri hadden de eerste twee tijden in handen, maar in de slotfase wist George Russell ze te scheiden. Hij reed een ijzersterk rondje, en hij was slechts 0,063 seconden langzamer dan de poletijd van Norris. Russell was tevens veel sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die slechts zevende werd.

Sterke sessie

Na afloop van de sprint kwalificatie was Russell zeer tevreden met zijn resultaat. De Britse Mercedes-coureur had genoten van zijn snelste rondje, en dat gevoel deelde hij vlak na de sprint kwalificatie met de internationale media: "Dat was een behoorlijk sterke sessie. De auto was echt geweldig en het circuit is fantastisch. Als je in een goed ritme komt, is het echt een ontzettend snelle baan."

In de war

Norris kreeg het niet voor elkaar om volgas te gaan door bocht veertien, maar Russell deed dat wel. Hij stelt grinnikend dat zijn auto hier een beetje van schrok: "Ik ging tijdens mijn laatste ronde in SQ3 voor het eerst volgas door het snelle gedeelte, en daardoor raakte de motor een beetje in de war. Ik had bij het uitkomen van de bocht een flinke recharge omdat ik er volgas doorheen was gegaan. Het is allemaal veel te technisch om het hier zo even uit te leggen, maar dat was wel een beetje irritant. Ik had die bocht net perfect genomen en vervolgens verloor ik een bak snelheid bij het verlaten van de bocht. Ik weet niet hoeveel tijd ik daarmee verloor, maar ik gok dat Lando net buiten bereik was."