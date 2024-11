Dominante Norris zag Russell akelig dichtbij komen: "Het was closer dan ik had gewild"

Lando Norris heeft de sprintpole in Qatar op zijn naam geschreven. De Brit was in alle drie de delen van de kwalificatie het snelste, maar George Russell kwam onverwachts toch nog erg dichtbij in SQ3. Dat had Norris liever anders gezien.

Het team van McLaren kende vorige week een rampzalig weekend in Las Vegas. Zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de race in de gokstad kwamen Lando Norris en Oscar Piastri er geen seconde aan te pas. Ze wisten in beide sessies dan ook niet in de top vijf te komen, maar dat moest op het Losail International Circuit een ander verhaal gaan zijn. Het bloedsnelle circuit in Doha zou veel beter bij de MCL38 moeten passen, en dat bleek wel tijdens de sprintkwalificatie. Norris was in alle drie de sessies het snelste en schreef de sprintpole op zijn naam.

"We wisten dat dit circuit veel beter bij ons zou passen [dan het Las Vegas Strip Circuit, red.]", vertelt de Brit tegenover Sky Sports. "Terugkijkend op vorig jaar was het één van onze sterkste circuits, dus we hadden verwacht dat we hierheen zouden komen en snel zouden zijn", stelt Norris, die aan het einde van SQ3 toch nog even moest vrezen voor het verliezen van zijn pole. Hij kon zelf zijn tijd niet meer verbeteren, maar zag dat zijn teamgenoot Oscar Piastri (paarse eerste sector) en Mercedes-coureur George Russell nog bezig waren met een snellere ronde. De Australiër kon zijn ronde echter niet aan elkaar knopen, maar Russell kwam nog verdraaid dicht bij Norris. De tijd van de man uit King's Lynn was uiteindelijk 63 duizendsten trager dan die van de McLaren-rijder, en dat had Norris liever anders gezien. "Het was iets closer dan ik had gewild, eerlijk gezegd."

Stap voorwaarts

Toch was de pole van Norris niet zo vanzelfsprekend. In de vrije training leek het er namelijk op dat Ferrari er nog beter voor stond dan het team uit Woking. Volgens de man uit Bristol heeft McLaren na de eerste en enige training een stap voorwaarts gezet, waardoor de pole toch behaald kon worden. "Ik had er vertrouwen in, vooral tijdens de kwalificatie. Tijdens de vrije training waren we snel, maar we worstelden ook nog behoorlijk, waardoor we een achterstand hadden ten opzichte van de Ferrari's", vertelt de 25-jarige. "Richting de kwalificatie hebben we enkele verbeteringen aangebracht. ik denk dat de auto echt een stap voorwaarts heeft gezet en daardoor kon ik er veel meer uithalen. Ik ben zeker blij met vandaag, maar het echte werk begint morgen pas."

"Long run zal beter passen bij Mercedes"

Maar wat verwacht Norris van de sprintrace van morgen? "Ik verwacht dat ze [Ferrari, Mercedes en Red Bull, red.] ons morgen allemaal zullen uitdagen", stelt Norris. "Ik verwacht zeker geen gemakkelijke race. Ik denk dat de long run beter zal passen bij Mercedes dan bij ons, maar ik heb nog steeds hoop dat we een goede race kunnen neerzetten. We willen maximale punten scoren voor de strijd om de constructeurstitel."