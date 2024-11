Sainz baalt na P4: "Hebben ons pakket niet gemaximaliseerd"

Carlos Sainz is tijdens de sprintkwalificatie niet verder gekomen dan een vierde tijd. De Spanjaard stelt na de sessie dat Ferrari, ondanks enkele problemen, niet het maximale uit het pakket heeft gehaald.

Ferrari-coureur Carlos Sainz was voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Qatar niet heel erg positief over de kansen van de Scuderia op het Losail International Circuit. De Spanjaard stelde na de GP van Amerika dat de SF-24 op alle resterende circuits zou kunnen winnen, behalve op het bloedsnelle circuit in Doha, dat volgens hem simpelweg niet bij de Ferrari-bolide zou passen. De viervoudig Grand Prix-winnaar leek hier echter geen gelijk in te gaan krijgen. Zijn teamgenoot Charles Leclerc was tijdens de eerste en enige vrije training in Qatar onwijs snel en gaf de concurrentie direct het nakijken, maar opnieuw bleek dat een goede vrije training geen enkele garantie biedt op een goed kwalificatieresultaat.

Moeizame kwalificatie Ferrari

Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden het tijdens de kwalificatie namelijk erg lastig. Beide mannen klaagden over onderstuur, wat zelfs nog erger werd toen de Ferrari-rijders wisselden van mediums naar softs. Het zorgde ervoor dat de Spanjaard maar niet tot een snelle ronde kwam, waardoor hij uiteindelijk aan het einde van SQ3 nog maar één poging had om een snelle ronde te noteren. Onder deze druk bezweek Sainz niet, want hij sprong van de negende plaats naar P4.

Na de sessie geeft hij, ondanks de problemen, aan dat de SF-24 beter aanvoelde dan hij van tevoren verwacht had. "Het goede nieuws is dat de auto qua balans beter aanvoelde dan verwacht, en de tijdenlijst weerspiegelde dat", begint Sainz zijn verhaal tegenover Sky Sports. "We gingen de kwalificatie in met het idee dat onze rivalen hier nog steeds snel konden zijn, en dat was ook zo."

"Kunnen de auto nog veel verbeteren morgen"

Toch kan de Madrileen niet helemaal tevreden zijn met P4 als zijn auto beter aanvoelde dan verwacht. "Hoe dan ook, we hebben ons pakket niet gemaximaliseerd. Ondanks het feit dat de ronde clean was, hadden we natuurlijk wel veel last van onderstuur in de auto. Ik kon de auto eigenlijk de hele ronde niet draaien. Het was ook zwaar omdat het mijn enige kans was om een ​​ronde neer te zetten, dus ik kon niet te veel risico nemen vanwege mogelijke track limits", vertelt de Ferrari-coureur, die stelt dat Ferrari nog veel kan vebeteren op zaterdag. "Daarom denk ik dat we het potentieel hebben om de auto morgen nog veel te kunnen verbeteren, vooral op de zachte band. En dat zal betekenen dat we hopelijk een aantal stappen vooruit kunnen maken."