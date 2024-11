Horner had meer verwacht: "Probleem zit hem in de temperaturen"

Bij het team van Red Bull Racing hadden ze meer verwacht van de sprint kwalificatie in Qatar. Max Verstappen noteerde slechts de zesde tijd, en hij stelde dat hij simpelweg te weinig snelheid had. Teambaas Christian Horner had dit niet verwacht en stelt dat er misschien wat problemen met de banden waren.

Verstappen moest weer de dag redden voor Red Bull. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen zag hoe zijn teamgenoot Sergio Perez al in SQ1 afviel, en hij had het zelf ook niet makkelijk. De RB20 fungeerde niet helemaal naar wens, en bij Ferrari en McLaren waren ze simpelweg sneller. Verstappen stelde na de sessie dan ook dat hij gewoon te weinig snelheid had om tot een resultaat te komen.

Banden

Red Bull-teambaas Christian Horner was ook niet helemaal tevreden met het uiteindelijke resultaat. In gesprek met Viaplay krijgt hij de vraag of dit, en dan specifiek in het geval van Verstappen, de plek is waar hij had verwacht te staan: "Om eerlijk te zijn, nee. We dachten dat dit circuit wat beter bij onze auto zou passen. Het probleem zit hem denk ik in de temperaturen. Het is zo fris dat we wat met de banden lijken te worstelen. Het merendeel van de tijd die we verliezen, verliezen we in de eerste twee bochten en de laatste bocht. We moeten nagaan wat er precies misgaat en wat daar aan ten grondslag ligt."

Sprintrace

In de sprintrace van morgen wil Red Bull vanzelfsprekend presteren. Horner krijgt dan ook de vraag of dit een realistisch doel is. De Britse teambaas reageert twijfelend: "We zijn snel op de rechte stukken, dus misschien dat we op die manier nog kunnen inhalen. Ik denk dat ons een sprintrace met weinig slijtage staat te wachten. Maar laten we dat afwachten, om vervolgens de data goed te gebruiken richting de kwalificatie in de avond."