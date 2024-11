Hamilton haalt schouders op over missen Ferrari-test

Nog twee races, en dat zit het Mercedes-tijdperk er voor Lewis Hamilton op. De Brit stapt na dit jaar over naar Ferrari, maar hij zal voorlopig nog geen meters gaan maken in het scharlakenrood. Hamilton heeft er geen probleem mee dat hij de post season test niet voor Ferrari kan rijden.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakte er geen geheim van dat hij Hamilton snel wilde laten debuteren voor zijn team. Het ideale scenario zou zijn dat Hamilton in Abu Dhabi de post season test zou afwerken na de seizoensfinale. Al snel werd duidelijk dat dit niet mogelijk is, de kans is groot dat Hamilton pas begin 2025 bij tests van Ferrari zijn debuut in het rood kan maken. Voor Hamilton is dat helemaal geen probleem.

Perfecte wereld

In Qatar werd Hamilton gevraagd naar zijn aanstaande avontuur bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen werd door Motorsport.com gevraagd naar het missen van de post season test: "Kijk, ik wist dat Fred dat wilde. Maar ik hink op twee gedachten. Het besturen van de rode auto in Abu Dhabi, maakt mij niet enthousiast. In een perfecte wereld rijd je ongezien je eerste rondjes, en doe je daarna de eerste roll-out volgend jaar."

Contract

Hamilton heeft het balletje wel opgegooid bij Mercedes-teambaas Toto Wolff. Al snel werd echter duidelijk dat Mercedes nog genoeg plannen met hem heeft: "Toen ik het voorstelde bij Toto, hadden ze allemaal plannen om nog langs te gaan bij de sponsors om afscheid te nemen. Dus ik denk niet dat het zou zijn toegestaan, zelfs als ik het had gevraagd, want ik sta tot en met 31 december onder contract en dat is helemaal prima. Het maakt me niet uit, want ik ging de test toch niet doen." Toch weet Hamilton ook dat dit nadelen heeft: "Het is niet iets wat ik wilde doen. Ik heb Fred verteld dat ik dat niet wilde doen. Mis ik iets? Zeker weten. Het vertraagt het proces, maar we zullen ons best doen om ervan te herstellen."