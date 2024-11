Perez: "Er is een reden waarom ze mijn contract hebben verlengd"

Sergio Perez is bezig aan een slecht Formule 1-seizoen. De Mexicaan staat slechts achtste in het kampioenschap en zijn toekomst bij Red Bull is niet zeker. Toch is de Mexicaan nog altijd 100% zeker dat hij volgend jaar opnieuw voor het team uit Milton Keynes zal uitkomen.

Red Bull-coureur Sergio Perez heeft het dit jaar erg moeilijk in de Formule 1. De Mexicaan begon nog aardig met vier podiumfinishes in de eerste vijf races, maar vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan voor de zesvoudig Grand Prix-winnaar. Ook in Las Vegas kende hij weer een rampzalig weekend. Perez werd in de kwalificatie al in Q1 uitgeschakeld en kwam tijdens de race niet verder dan een teleurstellende tiende plaats. Hierdoor scoorde hij slechts negen punten in de laatste zes raceweekenden, en komt hij niet verder dan een achtste plaats in het kampioenschap.

"We raakten de weg kwijt met de auto"

Als Perez door de internationale media gevraagd wordt naar zijn jaar, legt hij uit waardoor het in zijn ogen misging. "Het was één van mijn beste starts van het jaar, met vier podiumfinishes en het zag er geweldig uit. Maar zodra we terugkwamen in Europa, denk ik dat ons seizoen een U-bocht maakte. Andere teams verbeterden en vonden veel prestaties, en aan onze kant van de garage raakten we een beetje de weg kwijt met de auto", stelt de man uit Guadalajara. "Er waren veel weekenden waarin het niet lukte, alleen al omdat we naar alle aspecten [van de auto, red.] keken, en uiteindelijk kun je gedurende een weekend niet zoveel doen, waardoor we veel punten verloren en het seizoen een stuk moeilijker werd."

Problemen

Maar waarom ontstonden er dan ineens problemen na die 'geweldige' start? "Ik denk dat dat heel moeilijk uit te leggen is aan mensen die geen onderdeel zijn van ons team, waarom we van de ene naar andere race zoveel langzamer werden", stelde Perez. "Ik denk dat als je niet 100 procent uit je auto kunt halen, het irrelevant is hoe goed de auto is en dat is wat er is gebeurd. Ik heb niet 100 procent uit mijn auto kunnen halen vanwege de problemen die ik er de afgelopen maanden mee heb gehad. En ik denk dat dat het grootste probleem is."

Perez 100% zeker dat hij in 2025 voor Red Bull rijdt

Toch denkt Perez dat hij het kan omdraaien richting 2025. "Maar ik denk dat het zo is in de Formule 1, soms gaan dingen niet zoals je wilt. We zijn er nog steeds en we zijn optimistisch dat we het als team kunnen omdraaien, vooral voor volgend jaar", vertelt de Mexicaan, die ondanks zijn matige prestaties er heilig van overtuigd is dat hij volgend jaar nog in de Formule 1 zal rijden voor het team van Red Bull Racing. "Er is een reden waarom ze mijn contract gedurende het jaar hebben verlengd, en het team heeft alles [wat ze moeten weten, red.]. We weten precies waar we staan ​​in termen van prestaties, in termen van problemen en moeilijkheden die we hebben gehad. We zijn een team en we weten intern precies hoe alles ervoor staat. Dus we werken er als team heel hard aan om er weer bovenop te komen en een veel beter seizoen neer te zetten dan het seizoen dat we nu hebben."

Toen hem later opnieuw werd gevraagd of hij met 100 procent zekerheid kan zeggen dat hij volgend jaar voor het team uit Milton Keynes zal rijden, antwoordde Perez: "Ja, precies."