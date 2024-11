Lawson verwacht zwaar weekend: "Moeten punten scoren"

Voor Liam Lawson is de laatste fase van het seizoen zeer belangrijk. De jonge Nieuw-Zeelander wordt nog altijd in verband gebracht met een Red Bull-zitje, maar hij moet wel gaan scoren. Lawson kijkt nu vooruit naar Qatar en hij verwacht een uitdagend weekend.

Lawson vervangt sinds het raceweekend in Austin Daniel Ricciardo bij VCARB. Direct sinds zijn terugkeer in de Formule 1 wordt Lawson in verband gebracht met promotie. Sergio Perez staat onder druk bij Red Bull, en het is geen geheim dat Helmut Marko het wel ziet zitten in Lawson. De Nieuw-Zeelander wordt gezien als één van de opties om Perez te vervangen in 2025, als Red Bull besluit hem weg te sturen. Anders kan Lawson nog altijd aanblijven bij VCARB.

Lawson zelf focust zich nu gewoon op wat hij moet doen. Dit weekend wil hij gaan scoren in Qatar. Hij weet wat hij kan verwachten van het raceweekend op het circuit van Losail, zo stelt hij in de preview van VCARB: "Qatar is een heel zwaar circuit, het is waarschijnlijk de zwaarste race die ik vorig jaar heb gereden. Vorig jaar was het nogal warm, dus hopelijk is het dit jaar wat koeler. De snelheden liggen hier ook heel hoog, dus daar kijk ik naar uit. Het is een sprintweekend, dus dat maakt het uitdagend, we moeten vrij vroeg hard gaan pushen om ervoor te zorgen dat we in een goed window zitten voor de sprintkwalificatie. Het is een weekend waar we punten moeten scoren voor de zesde plaats, dus we moeten zoveel mogelijk uit de auto halen."