Vettel ziet Verstappen schitteren: "Hij maakt geen fouten"

Max Verstappen pakte afgelopen weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlander evenaarde Alain Prost en Sebastian Vettel. Vettel is lovend over Verstappen, en hij stelt dat de Nederlander in de afgelopen jaren volwassener is geworden.

Vettel werd met Red Bull vier jaar op rij wereldkampioen. In 2010, 2011, 2012 en 2013 mocht de Duitser juichen. Hij is op dat gebied dus de voorganger van Verstappen, want de Nederlander boekt nu zijn successen in dienst van Red Bull. Verstappen kende vorig jaar een enorm dominant seizoen, maar dit jaar was alles anders. Red Bull had veel terrein verloren, en Verstappen moest vechten voor zijn punten.

Overzicht

In Las Vegas sloeg hij uiteindelijk toe en greep hij zijn vierde wereldtitel. Zijn 'voorganger' Vettel is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Bij het Duitse RTL spreekt Vettel zich uit over de nieuwe wereldtitel van Verstappen: "Hij gaat niet meer met een breekijzer aan de slag, maar hij heeft het overzicht. Als je wat meer afstand neemt, wat ik tegenwoordig kan doen, dan zie je de dingen wat anders."

Talent

Vettel ziet dat Verstappen zich niet langer druk maakt over lastige situaties. De Duitse viervoudig wereldkampioen legt zijn mening verder uit: "Hij slaagt er makkelijk in om zijn hoofd koel te houden, en zich op de belangrijke zaken te concentreren. In de laatste jaren is hij heel volwassen geworden. De snelheid had hij vanaf dag één. Dat is ook talent, je hebt het of je hebt het niet. Hij maakt geen fouten en op de belangrijke momenten staat hij er. Dat onderscheidt een kampioen. Anderen die aan zijn stoelpoten proberen te zagen, komen er gewoon niet aan te pas."