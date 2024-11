Hamilton overtrof simulaties Mercedes in Las Vegas

Lewis Hamilton kwam afgelopen zondag na een fenomenale inhaalrace als tweede over de streep. Deze prestatie ging zelfs tegen de strategieprogramma's van Mercedes in, die hadden voorspeld dat er maximaal een vierde plaats mogelijk was geweest voor de zevenvoudig wereldkampioen.

De koude omstandigheden en de weinige grip, het bleken ingrediënten te zijn waaronder de W15 van Mercedes tot leven zou komen. Het was voor het eerst sinds de zomerstop dat George Russell en Lewis Hamilton een bolide hadden waarmee ze konden vechten om de pole position en de overwinning, maar daar profiteerde laatstgenoemde rijder tijdens de kwalificatie niet van. Na twee fouten in het laatste en beslissende deel van de kwalificatie kwam Hamilton niet verder dan P10 en dus moest hij tijdens de Grand Prix op zondag een inhaalrace gaan rijden.

Deze uitdaging ging de Brit echter niet uit de weg. Hij had vanaf de eerste seconde een uitstekende snelheid te pakken en stoomde net na zijn tweede stop op naar P2. Hij reed op dat moment zo'n twaalf seconden achter teamgenoot George Russell, maar Hamilton was zoveel sneller dat hij dit gat in no time verkleinde tot 4,6 seconden. Uiteindelijk was dit het maximale wat de 39-jarige kon doen, want daarna had hij niet meer de banden om in de aanval te kunnen gaan bij zijn teamgenoot uit King's Lynn.

"Hadden de Ferrari's beter ingeschat dan ze uiteindelijk waren"

Een tweede plaats was dus het maximaal haalbare voor Hamilton, maar dit was al een betere prestatie dan Mercedes van tevoren had verwacht. De strategieprogramma's van het Duitse team hadden voor de race namelijk voorspeld dat een vierde plaats het maximaal haalbare zou zijn voor de 105-voudig Grand Prix-winnaar, zo onthulden strategen van Mercedes tegenover Auto, Motor und Sport. Ze zeiden er het volgende over: "We hadden de Ferrari's van tevoren beter ingeschat dan ze uiteindelijk waren", gaven de Mercedes-strategen toe tegenover het Duitse medium.

Al kwam het ook door Ferrari zelf dat Hamilton voor hen terechtkwam. Het Italiaanse team liet zich namelijk undercutten door de snellere Hamilton, waardoor de Brit Carlos Sainz en Charles Leclerc niet op de baan in hoefde te halen. Bovendien riep de Scuderia Sainz naar binnen voor een pitstop, maar ze stonden niet klaar, waardoor de Spanjaard op het laatste moment buiten moest blijven. Dit kostte de viervoudig Grand Prix-winnaar zo'n 3,7 seconden, wat ook mee heeft gespeeld.