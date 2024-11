Marko positief over komst Cadillac: "Een overwinning"

De Formule 1 kwam begin deze week met groot nieuws. Ze hebben een principe-akkoord gesloten met General Motors om vanaf 2026 deel te nemen aan de koningsklasse. Helmut Marko begrijpt dat de huidige teams hier niet blij mee zijn, maar hij ziet de komst van GM wel als een enorme overwinning.

General Motors gaat deelnemen met hun merk Cadillac. Ze willen vanaf 2026 een nieuw team gaan vormen, en vanaf 2028 willen ze gaan rijden met eigen krachtbronnen. De komst van het nieuwe team was geruime tijd onzeker. De gezamenlijke plannen met Andretti werden afgekeurd, maar in de afgelopen dagen kwam alles in een stroomversnelling. Opvallend genoeg reageerden veel teambazen redelijk optimistisch op de plannen van GM.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is te spreken over de komst van Cadillac naar de Formule 1. De Oostenrijker erkent dat het niet per se positief is voor de huidige teams, maar hij is wel positief in gesprek met OE24: "Ook al profiteren de bestaande er in eerste instantie niet veel van, een naam als Cadillac met General Motors op de achtergrond is zeker een overwinning." De bestaande teams krijgen minder prijzengeld door de komst van Cadillac, en dat weet Marko ook: "Dat klopt. De betaling die Andretti doet, komt niet in de buurt van een compensatie voor wat we in de afgelopen tien jaar qua geld hebben geïnvesteerd."