Gasly in zak en as na uitvalbeurt: "Dit is een bittere pil"

Pierre Gasly kende een teleurstellende race in de straten van Las Vegas. De Franse Alpine-coureur reed een geweldige kwalificatie, maar in de Grand Prix gaf zijn krachtbron de geest. Gasly was enorm teleurgesteld en hij omschrijft het als een bittere pil.

Gasly leek te zweven in de kwalificatie in de straten van Las Vegas. De Franse coureur noteerde een razendsnelle tijd en dat leverde hem de derde startplaats op. Gasly wist die plek niet vast te houden bij de start, maar hij was wel op weg naar een goede puntenpositie. Hij verloor echter ineens veel vermogen. Zijn team zag niets op de data, maar uit zijn Alpine kwamen rookwolken.

De teleurstelling was groot bij Gasly. Na zijn succesvolle weekend in Brazilië had hij graag ook geschitterd in Las Vegas. Balend legde hij aan Motorsport.com uit hoe hij zich voelde: "Dit is een bittere pil. We waren gisteren na de kwalificatie enorm in de wolken. Voor de race waren we optimistisch dat we flink wat punten konden scoren. We hadden verwacht dat Max, Lando en Lewis ons konden inhalen, maar ze waren niet veel meer dan een paar tienden sneller. We hadden daarna voor het grootste deel een mooi gevecht met Yuki. Hij haalde ons na de pitstops in, maar ik had het idee dat ik hem daarna wel weer kon aanvallen. We hadden hier flink kunnen scoren."