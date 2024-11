Stella bedankt Mercedes na teleurstellend weekend in Las Vegas

Het team van McLaren kende in Las Vegas een tegenvallend weekend. De Britse renstal reed een teleurstellende race, en zag dat concurrent Ferrari veel sneller was. Andrea Stella is opgelucht dat Mercedes nog sneller was, en hij bedankt de Duitse renstal.

McLaren doet er alles aan om dit seizoen de constructeurstitel te winnen. Ze voeren het kampioenschap nog altijd aan met 608 WK-punten, maar Ferrari komt steeds dichterbij. De Italiaanse renstal staat nu op 584 WK-punten, en ze zagen er in Las Vegas veel beter uit. De prestaties van McLaren vielen tegen, aangezien Lando Norris en Oscar Piastri slechts zesde en zevende werden. Ferrari was het tweede team van het weekend, want de Mercedessen waren net een stapje sneller.

Dankbaar

Bij McLaren haalt men dan ook opgelucht adem. Ze zijn blij dat Mercedes sterker was dan Ferrari, en teambaas Andrea Stella legt zijn gevoel uit bij Motorsport.com: "Het is teleurstellend dat we dit weekend twaalf kampioenschapspunten verloren, maar tegelijkertijd, zeker gezien hoe lastig we het hadden, moeten we Mercedes bedanken. Ze waren hier heel sterk en werden eerste en tweede. Anders was Ferrari een nog grotere bedreiging in het constructeurskampioenschap geworden."

Voorzichtig zijn

De strijd moet nu worden beslist in Qatar en Abu Dhabi. Stella verwacht dat zijn team hier beter voor de dag kan gaan komen, maar hij wil niet te vroeg juichen: "Het is waar dat ik wel eens heb gezegd dat Qatar en Abu Dhabi beter bij onze auto passen, maar tegelijkertijd moet ik voorzichtig zijn. Het niveau van de topteams is in 2024 heel hoog. Ik kan me geen seizoen herinneren dat de vier beste teams op zo'n hoog niveau opereerden. Niet alleen kan iedereen winnen, maar ook een weekend domineren wanneer we een foutloos weekend op de mat leggen. Dat betekent dat we denken dat we in Qatar sterk kunnen zijn, maar niet dat we moeten denken dat het eenvoudig gaat worden. Dan kunnen we weer een reality check krijgen."