Horner wijst opvallend keerpunt aan in titeljacht Verstappen

Max Verstappen pakte afgelopen weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel. Hij beloonde zichzelf na een zeer lastig seizoen met veel ups en downs. Red Bull en Verstappen hadden het lang zwaar, en Christian Horner wijst nu een opvallend moment aan als het grote keerpunt.

Verstappen en Red Bull begonnen oppermachtig aan het huidige seizoen. Verstappen won race na race, maar zag ook dat zijn team de voorsprong kwijt was geraakt. Verstappen bleef echter alles uit de auto halen, en dat leverde hem een aantal zeges op. Nadat de concurrentie simpelweg sneller was geworden, haalde Verstappen nog steeds elk weekend het beste uit zichzelf. Hij bleef op titelkoers, ook al leek het daar soms niet op.

Achter de schermen

Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde na afloop van de titelrace van Verstappen opgelucht. De Brit keek terug op de afgelopen maanden in gesprek met de internationale media: "We begonnen het seizoen erg sterk, maar in Miami was het duidelijk dat McLaren een grote stap had gezet. Als je terugkijkt op het seizoen als geheel en je denkt terug aan de races die Max won in Imola, Barcelona en Montreal, dat waren races waarin iedereen dicht bij elkaar zat. In de zomer worstelden we met de auto. Hij werd echter nog steeds tweede in Silverstone en Zandvoort. Hij pakte nog steeds podiumplekken en goede resultaten. En achter de schermen werkte Max enorm veel samen met de engineers, en bracht hij veel tijd door in de simulator. Meer dan in de voorgaande jaren."

Achterstand

De race in Monza vormden voor Red Bull een enorm dieptepunt. De crisis leek daar op zijn grootst te zijn, en ook Horner is daar goudeerlijk over: "Er was nog een lange weg te gaan in het kampioenschap en we hadden een aanzienlijke achterstand op McLaren, Ferrari en zelfs Mercedes op dat moment. De engineers hebben onvermoeibaar gewerkt en de mensen achter de schermen hebben lange uren gemaakt, vroeg in de ochtend en in het weekend, om de auto steeds beter te laten presteren."

Keerpunt

Pas in de laatste fase van het seizoen wist Red Bull het allemaal weer een beetje om te draaien. Horner wijst dan ook een groot omkeerpunt aan: "Voor mij was Austin echt het keerpunt, Max won de sprintrace, stond op de eerste rij voor de race en hij behaalde daar het podium. En dan was de race in Brazilië natuurlijk in veel opzichten een bekroning. Het was zo'n uitmuntende rit die hem hier in Vegas het matchpoint heeft opgeleverd."