Verstappen blijft loyaal aan Red Bull: "Heel blij met waar ik nu zit"

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Las Vegas voor het vierde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. Verstappen hield het hoofd koel in een onrustig seizoen. Achter de schermen bij Red Bull was het regelmatig onrustig, maar Verstappen benadrukt zijn loyaliteit aan het team.

Verstappen werd dit seizoen vaker dan ooit in verband gebracht met een overstap naar een ander team. De onrust omtrent Christian Horner en het vertrek van meerdere kopstukken zorgden voor veel geruchten. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeerde toe te slaan en hij flirtte meermaals met Verstappen. Er gingen veel verhalen rond, maar Verstappen lijkt Red Bull gewoon trouw te blijven.

Gedachten

Na zijn titelrace in Las Vegas werd Verstappen vanzelfsprekend gevraagd naar zijn toekomst. De Nederlander werd door Motorsport.com gevraagd of er een moment is geweest waar hij dacht aan een overstap naar Mercedes: "Ik denk dat er in je leven elk jaar wel gedachten door je hoofd gaan, van hoelang wil ik dit nog doen? Waar wil ik dit doen? Hoe wil ik dit doen? Er gebeuren natuurlijk dingen in je privéleven. In je raceleven... Er zijn altijd dingen waar je mee om moet gaan en waar je aan moet denken. Maar dat is prima. Ik denk over het algemeen vrij ontspannen over deze dingen, omdat het heel belangrijk is om je privéleven en je raceleven gescheiden te houden. Maar het is prima om deze gedachten in je hoofd te hebben over wat je wil doen."

Loyaliteit

Verstappen beschikt over een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028. Hij stelt dat hij geen persoon is die zeer drastische beslissingen neemt: "Ik ben gewoon heel erg blij met waar ik nu zit. Ik ben heel erg loyaal aan het team. Ik waardeer natuurlijk wat ze voor me hebben gedaan. Eerst door me uit de Formule 3 te halen en me een stoeltje in de Formule 1 te geven, daarna door al die emoties heen te gaan met al die belangrijke mensen in het team."

Lastige perioden

Verstappen weet ook dat er veel verhalen rondgingen over zijn toekomst. De Nederlandse wereldkampioen stelt echter dat het heel makkelijk is om in de lastige perioden afscheid te nemen van het team: "Maar ik denk dat het juist veel belangrijker is om deze te trotseren, er samen doorheen te gaan, ermee om te gaan en gewoon te proberen om van daaruit verder te gaan, en je natuurlijk weer te richten op de prestaties en plezier maken. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Als je er geen plezier aan beleeft, dan heeft het geen nut om door te gaan."