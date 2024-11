Jos Verstappen krijgt 'kippenvel' van vierde wereldtitel Max: "Het is ongekend"

Max Verstappen heeft zich in de straten van Las Vegas voor de vierde keer op rij gekroond tot wereldkampioen. Vader Jos, die niet aanwezig was in de gokstad, kreeg er kippenvel van en kan het nog steeds niet geloven dat zijn zoon vier wereldtitels in de Formule 1 op zijn naam heeft staan.

Red Bull-coureur Max Verstappen werd vijfde in Vegas, en dat was voldoende om opnieuw de wereldtitel binnen te slepen. Het is alweer het vierde jaar op rij dat de Nederlander met het kampioenschap aan de haal gaat en staat nu gelijk met grootheden als Sebastian Vettel en Alain Prost, die beide ook viermaal een wereldkampioenschap op hun naam schreven.

Vader Jos is trots

Vader Jos Verstappen was niet aanwezig in de gokstad. De rallycoureur heeft namelijk last van een griepje en wilde zijn zoon niet aansteken. Hij heeft alles dus vanuit huis moeten volgen. Hoe heeft hij de kampioensrace van zijn zoon beleefd? "Ja, spannend", vertelt de Limburger tegenover Viaplay. "Ik was om vier uur wakker vanochtend, omdat ik gewoon niet kon slapen. Toch de spanningen die erbij komen kijken, maar uiteindelijk is het gelukt. Niet op de manier zoals hij zou willen, denk ik. Maar het belangrijkste is dat het is gelukt", stelt de voormalig F1-coureur, die in 1994 zelf twee podiumfinishes en niet kan geloven dat zijn zoon inmiddels viervoudig wereldkampioen is. "Ja, ik krijg er kippenvel van. Het is waanzinnig als je er zo over nadenkt. Zeker als je bedenkt dat je uit zo'n klein kikkerlandje komt en dan zo'n prestatie neerzet. Daar kan je alleen maar trots op zijn."

"Dat heeft hem wel over de streep getrokken"

Ondanks het feit dat Verstappen zich al twee raceweekenden voor het einde van het seizoen tot wereldkampioen kroonde, was het echter geen gemakkelijk seizoen voor de 27-jarige. Hij won nog wel zeven van de eerste tien Grands Prix, maar daarna kreeg hij het, door problemen met de RB20 en de steeds sterker wordende concurrentie, toch nog erg lastig. Zo moest hij onder andere afrekenen met titelrivaal Lando Norris. Heeft Verstappen senior daardoor getwijfeld of de vierde wereldtitel er in 2024 wel zou komen?

"Nou, kijk, hij had natuurlijk wel een bepaalde voorsprong. Het hing er daarna ook gewoon vanaf wat ze [Red Bull Racing, red.] met de ontwikkeling van de auto zouden doen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik niet altijd positief gestemd was", geeft de vader van de viervoudig wereldkampioen toe. "Maar uiteindelijk, wat Max heeft laten zien, de wedstrijden die hij gereden heeft, met name Brazilië, dat is ongekend. Dat heeft hem wel over de streep getrokken."