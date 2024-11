Norris eerlijk na titel Verstappen: "Hij reed een beter seizoen"

McLaren-coureur Lando Norris wist voorafgaand aan het raceweekend in Las Vegas dat hij minimaal drie punten meer moest scoren dan titelrivaal Max Verstappen, maar dat zat er tijdens de race in Nevada nooit. De Nederlander heeft hierdoor zijn vierde wereldtitel op zijn naam geschreven, waardoor Norris alleen maar eerlijk kan toegegeven: "Hij reed een beter seizoen."

Lando Norris en het team van McLaren kenden gisteren een zeer teleurstellende kwalificatie in Las Vegas. De Brit kwalificeerde zich slechts als zesde, maar met titelrivaal Verstappen schuin voor hem op P5 en de problemen met de RB20 dit weekend, wist Norris dat er misschien nog wel wat te halen viel. De 24-jarige uit Bristol wist dat hij minimaal drie punten meer moest scoren dan de Nederlander, maar dat zat er geen enkel moment in. Norris ging snel door zijn banden heen en had simpelweg niet de snelheid, waardoor hij een zeer eenzame race reed op P6. Hoe kijkt hij terug op zijn Grand Prix? "De race was behoorlijk saai", stelt de drievoudig Grand Prix-winnaar tegenover Sky Sports. "Het tempo, de grip, de bandenmanagement waren allemaal slecht. Het was gewoon een onwijs slecht weekend van ons."

"Hij zat me altijd op de hielen"

Terwijl Norris op P6 eindigde, finishte Verstappen als vijfde. Dat was voldoende voor de 27-jarige Nederlander om zijn vierde wereldtitel te bemachtigen. Na de race reageert de McLaren-rijder op de titel van de Red Bull-coureur. "Felicitaties aan Max. Wetende dat het kampioenschap voor 100 procent voorbij is, hadden we altijd een beetje hoop van binnen, maar hij reed een ongelooflijk seizoen", aldus Norris. "Toen hij de snelste auto had, domineerde hij, en als hij die niet had, was hij er nog steeds en zat hij me altijd op de hielen. Hij heeft mijn leven zwaar gemaakt. Wij hebben het hem soms moeilijk gemaakt, dat weet ik zeker. Maar hij reed een beter seizoen en natuurlijk een dikke proficiat aan hem. Dat is het belangrijkste."