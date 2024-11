Opvallend opgewekte Hamilton leeft toe naar race

Lewis Hamilton start de Grand Prix van Las Vegas van vandaag vanaf de tiende plaats. Hij kende een zeer tegenvallende kwalificatie, maar toch heeft hij hoop op een goed resultaat. Sterker nog, Hamilton stelt dat hij zich helemaal top voelt. Hij kijkt uit naar de race.

Hamilton begon sterk aan het weekend met twee snelste tijden in de eerste twee vrije trainingen. De zevenvoudig wereldkampioen begon vol goede moed aan de kwalificatie, maar in zijn beslissende rondje in Q3 gingen er een aantal dingen mis. Hierdoor wist hij geen snelle ronde te rijden, en dat resulteerde in de tiende tijd. Zijn teamgenoot George Russell greep de pole position.

Hamilton leek echter niet te balen van zijn slechte resultaat in de kwalificatie. Sterker nog, hij leeft met een goed gevoel toe naar de race. Hamilton sprak zich redelijk opgewekt uit bij de internationale media: "Nee, ik voel me echt top. Ik had mezelf hier graag op pole zien staan, eerlijk gezegd. Maar nu gaat die eer naar George, en dat is natuurlijk mooi voor het team. Dit voelt niet als een soort klap, we gaan gewoon door. Ik heb nog drie races te gaan om er het beste van te maken, dus na deze race heb ik er nog twee. We gaan zien hoe het loopt, maar het is in ieder geval mooi dat ik de pace heb."