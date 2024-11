Russell en Sainz zeer te spreken over nieuwe wedstrijdleider

Vanaf dit weekend hebben de coureurs in de Formule 1 te maken met een nieuwe wedstrijdleider. Rui Marques heeft namelijk de taken overgenomen van de per direct vertrokken Niels Wittich. George Russell en Carlos Sainz zijn na de eerste dagen erg te spreken over de nieuwe wedstrijdleider.

De FIA zorgde vorige week voor veel verbazing. Zij maakten namelijk bekend dat F1-wedstrijdleider Niels Wittich per direct was vertrokken. Volgens de mondiale autosportbond zou de Duitser ontslag genomen hebben, omdat hij andere doelen wilde najagen, maar dit werd door Wittich zelf ontkend.

Feedback van de coureurs

Tijdens de laatste drie races van 2024 worden de taken van de Duitser overgenomen door Rui Marques, die voorheen wedstrijdleider in de Formule 2 en Formule 3 was. De Portugees ontmoette de coureurs voor het eerst op de donderdagavond in Las Vegas tijdens de drivers' briefing, en hij heeft meteen een goede indruk gemaakt. Volgens Mercedes-coureur George Russell en Ferrari-rijder Carlos Sainz luisterde Marques naar de coureurs en heeft hij veranderingen doorgevoerd op basis van de feedback van de rijders.

"Ik ben zeer positief, eerlijk gezegd. We hebben een tijdperk achter de rug waarin onze opmerkingen werden meegenomen, maar er weinig verandering plaatsvond", vertelt de polesitter tegenover Motorsport.com. Volgens de Brit voerde Marques direct meerdere veranderingen door na feedback van enkele rijders. "Een aantal coureurs had het bijvoorbeeld over de track limits bij bocht vier. Wij vonden dat op een stratencircuit toch wat overbodig en hij heeft daar op dat moment een verandering in aangebracht. Dat is precies wat wij als coureurs willen zien. We willen allemaal gehoord worden en we willen dat er direct actie wordt ondernomen. Tot nu toe is dat positief geweest", stelt de Mercedes-rijder.

"Een van de beste drivers' briefings in lange tijd"

Russell krijgt bijval van collega Carlos Sainz, die ook zeer te spreken is over de nieuwe wedstrijdleider. "Ik denk dat hij een heel moeilijke taak heeft gekregen. Hij moet met onwijs veel variabelen rekening houden, maar eerlijk gezegd is hij vanaf het eerste moment dit weekend echt goed geweest", vertelt de Madrileen, die de drivers' briefing als voorbeeld aanhaalt. "De drivers' briefing van donderdagavond was één van de beste die we in lange tijd hebben gehad."

Maar waar bleek dat dan uit volgens de Spanjaard? "We [de coureurs, red.] vroegen om wat aanpassingen bij de pitstraat, om de lijn beter zichtbaar te maken. We konden de pitstraat namelijk letterlijk niet zien en daar maakten we ons grote zorgen over", legt de Ferrari-coureur uit. "Vandaag zijn we de baan opgegaan en de pitstraat was verbreed met een blauwe lijn. We vonden het allemaal heel mooi, want ze hadden een hele goede verandering doorgevoerd en de aanpak was heel goed. Ook de manier waarop er gisteren geluisterd werd tijdens de drivers’ briefing was erg positief, en ik ben daar heel erg door bemoedigd."