Norris: Titelstrijd was na eerste zes races van het jaar al over

Lando Norris heeft, ondanks een achterstand van 62 punten op Max Verstappen, nog altijd kans om zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 te behalen. Maar na de voor hem teleurstellend verlopen kwalificatie in Las Vegas geeft de McLaren-rijder aan dat de focus bij hem momenteel vooral op het verslaan van Ferrari in het constructeurskampioenschap ligt.

McLaren-coureur Lando Norris had in Brazilië drie weken geleden dé kans om de titelstrijd nieuw leven in te blazen. Hij startte vanaf pole, terwijl titelrivaal Max Verstappen vanaf P17 moest komen. De Brit profiteerde echter niet van deze kans en zag de Nederlander, die de race won, de vermoedelijke genadeklap aan hem uitdelen. Norris heeft hierdoor met nog drie raceweekenden te gaan - waarin nog maximaal 86 punten te halen zijn - een achterstand van 62 punten op Verstappen, die dit weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel binnen kan halen als hij na de Grand Prix 60 punten of meer voorsprong heeft op zijn titelrivaal. Norris weet daarom wat hem te doen staat: voor Verstappen finishen en minimaal drie punten meer scoren dan zijn titelrivaal.

Focus van Norris ligt niet op Verstappen

Maar nadat de McLaren-rijder zich eerder vandaag achter zijn titelrivaal kwalificeerde op het Las Vegas Strip Circuit, gaf hij aan niet veel waarde te hechten aan de uitslag van de race. Norris wil zich namelijk vooral focussen op alles uit zichzelf halen. "Of hij [Max Verstappen, red.] morgen nu wint of niet, voor mij verandert dat niets", stelt Norris tegenover Motorsport.com.

"Hij zal waarschijnlijk het kampioenschap winnen, maar ik ben hier om te racen en mijn best te doen in elke race die ik rijd, of Max nou voor me eindigt of niet, dat is het leven. Vandaag is hij maar net voor ons geëindigd. Ik denk dat we morgen een kans hebben om ze te verslaan, en ik ga er helemaal voor, zoals ik elke race doe. En wat de uitslag ook is, dat zien we dan wel weer", aldus de drievoudig Grand Prix-winnaar, die aangeeft dat het verslaan van Ferrari het belangrijkste doel voor hem is voor de race in Nevada. "Dat zou je wel zo kunnen zeggen", stelt Norris. "We zijn optimistisch en zullen zien wat er morgen mogelijk is in de race. Ik verwacht zeker niets magisch, maar het is een lange race."

"Hij had toen al zo'n grote voorsprong"

Het lijkt er dus op dat de McLaren-coureur de handdoek definitief in de ring heeft gegooid wat betreft de titelstrijd tegen Verstappen. Volgens Norris was de titelstrijd al over na de eerste zes races van het jaar. "Ik ben trots natuurlijk. Ik bedoel, ik ben degene die tegen Max strijd [om de titel, red.]. Dus ik ben er trots op dat ik het ben en niemand anders. Had ik gewild dat ik de titelstrijd nog wat uit had kunnen stellen? Zeker. Maar de race [tegen Verstappen om de titel, red.] werd in de eerste zes races van het jaar verloren", aldus de Brit. "Toen domineerde Max en lag Red Bull te ver voor op de rest. Hij had toen al zo’n grote voorsprong dat het gewoon te moeilijk was om dat gat te dichten. Dus ik ben trots. Ik ben blij dat we het zover hebben gebracht. Dat hebben wij gedaan, en niemand anders."