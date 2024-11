Verstappen verklaart vleugel-probleem: "Alsof we twee races weggooien"

Max Verstappen noteerde vandaag de vijfde tijd in de kwalificatie in Las Vegas. De Nederlander heeft het enorm lastig, aangezien Red Bull niet over de juiste achtervleugel beschikt. Verstappen stelt dat dit hem zeker twee tot drie tienden kost op het rechte stuk.

Na afloop van de eerste twee vrije trainingen werd duidelijk dat Red Bull dit weekend niet over de juiste achtervleugel beschikt. Direct gingen er veel verhalen rond en werd er gesteld dat ze dit onderdeel gewoon niet bij zich hadden. Al snel werd echter duidelijk dat ze geen low-downforce achtervleugel hebben ontwikkeld. Dat kost het team veel tijd op een circuit zoals in Las Vegas.

DRS-effect

Verstappen moet dan ook roeien met de riemen die hij heeft. De Nederlander gaf na afloop van de kwalificatie aan hoeveel tijd hij hierdoor verliest, hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Hier best wel veel, omdat je natuurlijk vrij lang rijdt met de DRS open. Daardoor kost het zeker twee tot drie tienden." Aangezien de achtervleugel van Red Bull flink getrimd is, heeft het team minder DRS-effect. Verstappen stelt dat dit niet het hele verhaal is: "Om in te halen is het natuurlijk nog lastiger, maar met DRS dicht is het iets beter dan een kwalificatieronde, denk ik. Maar ja, over het algemeen is het gewoon niet ideaal."

Budgetcap

Volgens Verstappen is het niet zo dat hij nu met meer downforce rijdt door deze vleugel: "Het is niet per se meer downforce. Ik denk dat we op zich wel redelijk op hetzelfde niveau zitten als anderen, maar gewoon op een andere manier. En die manier is minder efficiënt." Verstappen legt uit waarom Red Bull niet beschikt over de juiste achtervleugel: "Het heeft met het budgetplafond te maken. Anders hadden we het wel gedaan. We hebben andere prioriteiten gesteld, maar nu moeten we misschien evalueren of dat wel altijd zo moet blijven. Uiteindelijk geef je toch gratis rondetijd weg in minimaal twee raceweekenden per jaar." Later voegde hij daar nog iets aan toe: "Het voelt een beetje alsof je twee raceweekenden weggooit, omdat je sowieso te veel verliest op de rechte stukken."