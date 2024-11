Norris baalt als een stekker: "Top drie, vier was buiten bereik voor ons"

Voor Lando Norris en McLaren was het een kwalificatie om snel te vergeten in Las Vegas. De Brit kon de Mercedessen en Ferrari's niet uitdagen, en moest zelfs titelrivaal Max Verstappen voor zich dulden, waardoor hij niet verder kwam dan P6. Volgens Norris had McLaren meer verwacht, maar was de top drie, vier gewoonweg 'buiten bereik'.

Lando Norris zal dit weekend minimaal drie punten meer dan Max Verstappen moeten scoren, wil hij nog kans maken op de titel in 2024. Dat zal echter wel lastig gaan worden, aangezien het team van McLaren het tot dusver erg lastig heeft in de gokstad. Op de vrijdag had het team uit Woking over één ronde een aardige pace, terwijl de long run ''schokkend" was, stelde de man uit Bristol. Maar van die aardige snelheid over één ronde was tijdens de kwalificatie weinig van terug te zien. McLaren zat er totaal niet bij en het was al snel duidelijk dat een pole position er niet in leek te zitten voor Norris, die tijdens de laatste negen raceweekenden nog zesmaal met de pole aan de haal ging.

Uiteindelijk kwam Norris bijna zeven tienden tekort op polesitter George Russell en zat er niet meer in dan een zesde plaats voor de McLaren-rijder. Na de kwalificatie baalt hij flink. "Ik denk dat de top drie, vier buiten bereik was voor ons vandaag", stelt Norris tegenover Sky Sports. "Mercedes is het hele weekend met gemak de snelste geweest, dat is duidelijk. Ferrari zat er goed bij. Zowel Red Bull als wijzelf stonden een flink stuk achter en dat bleek vandaag."

Norris had meer verwacht dan P6

Doordat het team uit Woking tijdens de vrije trainingen over een aardige snelheid over één ronde leek te beschikken, had Norris ook wel meer verwacht dan P6. "We hadden iets meer verwacht dan waar we nu staan, dat is zeker. We hadden misschien ook wel een paar plaatsjes verder naar voren kunnen staan als ik de ronde aan elkaar had kunnen knopen, maar we worstelen in elke bocht met iets anders", vertelt de 24-jarige, die uitlegt dat hij de limiet van zijn MCL38 eigenlijk niet kon opzoeken door de problemen dit weekend. "De ene ronde werkt het, de volgende ronde niet en het gaat veel te veel op en neer. Het is door de vele uitdagingen met onze auto erg moeilijk. Als je rondetijden probeert te vinden, maar tegelijkertijd niet over de limiet moet gaan, is een moeilijke balans. Het was gewoon een té grote uitdaging voor ons en dat bleek."

"Ik zal natuurlijk alles doen wat ik kan"

Norris zal morgen dus vanaf P6 de race moeten gaan aanvangen en start schuin achter zijn titelrivaal Max Verstappen, die vanaf de vijfde plaats zal gaan starten. Heeft Norris, ondanks de problemen dit weekend, wel vertrouwen dat hij drie punten meer kan scoren dan de Nederlander en zo de titelstrijd gaan verlengen? "Ik zal natuurlijk alles doen wat ik kan. Dat is wat ik hier moet doen. Ik ga niet opgeven tot het einde, ook al is de kans extreem klein. Maar ik ben hier om in elke race het beste te doen, of ik nu voor het kampioenschap vecht of niet. Dus ik ga morgen naar buiten, het is een lange race, er kan veel gebeuren. We zijn snel in de race, dus hopelijk kan dat in ons voordeel werken."