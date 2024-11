Mega verrassing Gasly noteert derde tijd: "Ongelooflijk!"

Pierre Gasly was de tropische verrassing van de kwalificatie in Las Vegas. De Fransman wist Q3 te bereiken, maar in die sessie kon hij meevechten met de grote jongens. Gasly noteerde de derde tijd, en dat zag hij zelf ook niet helemaal aankomen. Hij was blij verrast.

Alpine leeft al een paar weken op een roze wolk. Na het dubbele podium in Brazilië, verschenen ze in knalroze bolides aan de start in Las Vegas. In de kwalificatie was Gasly zeer solide, en in de slotminuten van Q3 vloog hij als een soort roze raket over de baan. Hij noteerde de tweede tijd, maar dat werd P3 nadat George Russell in de slotseconden de pole position afsnoepte van Carlos Sainz.

Gasly was een beetje verrast met zijn derde tijd. De Fransman nam een beetje beduusd de felicitaties in ontvangst, en mocht zich daarna uitspreken bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Het is ongelooflijk. We hadden niet verwacht dat we de top drie zouden bereiken in de kwalificatie. Het was een geweldig rondje, op deze baan flirt je overal met de muren tijdens de ronde. Ik ben nu heel blij en ik heb veel adrenaline. Toen ik over de lijn kwam wist ik dat het een goed rondje was. Toen ze op de radio kwamen en zeiden dat het P3 was, was dat geweldig. Ik ben heel blij."