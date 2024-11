Sainz focust zich direct op race: "Zege is het doel"

Het team van Ferrari werd gezien als de favoriet in Las Vegas. In de kwalificatie in Sin City leek Carlos Sainz de pole position te kunnen pakken, maar hij werd net verslagen door George Russell. Sainz was echter tevreden en hij focust zich nu volledig op de jacht op de zege.

Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc oogden snel in de kwalificatie, maar dat gold ook voor veel andere coureurs. In de slotseconden van de kwalificatie streden veel coureurs mee om de pole. Sainz noteerde een razendsnelle tijd, en het leek erop dat de eerste startplek zijn kant op zou komen. George Russell was echter nip sneller, maar dat betekende niet dat Sainz zwaar teleurgesteld was.

Pole

Na afloop van de kwalificatie deelde de Spanjaard een paar highfives uit en verscheen er een kleine grijns op zijn gezicht. Onder luid applaus meldde hij zich bij interviewer van dienst James Hinchcliffe en wees hij eerst naar de koude temperaturen en de banden: "Dat was heel tricky. Het was een zware, close kwalificatie. Ik zat dichter bij de pole dan ik had verwacht. Ik dacht eigenlijk dat ik de pole had, maar toen was George heel erg snel op het einde. Maar ik ben heel blij."

Winnen

De tweede startplaats geeft Sainz een goede kans op de zege voor de race van morgen. De Spanjaard wil Ferrari gaan helpen in de constructeursstrijd: "We starten in een goede positie voor morgen. We hadden vorig jaar ook P2, maar dat werd P12 door de beroemde putdeksel. Dit jaar start ik wel als tweede en ik hoop dat het beter zal gaan. We moeten vertrouwen houden om ervoor te zorgen dat we morgen misschien wel meer aan kop kunnen vechten dan vandaag. Als het net zo close is als vandaag, dan is er een kans om voor de winst te gaan, en dat is het doel."