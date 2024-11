Hoe reageren de teambazen op mogelijke komst van elfde F1-team?

De Formule 1-wereld werd vandaag opgeschud door mogelijke komst van een elfde Formule 1-team. Het begint er namelijk steeds meer op te lijken dat het Andretti-project zal leiden tot een F1-team dat vanaf 2026 zal gaan deelnemen aan de koningsklasse. Maar hoe reageren de teambazen van de huidige teams op dit nieuws?

Dit weekend staat in Las Vegas de 22e Grand Prix van 2024 op het programma, maar na de twee vrije trainingen gaat het niet over de actie op de baan, maar over de mogelijke komst van een elfde Formule 1-team. Het gaat om het Andretti-project dat al geruime tijd probeert toe te treden tot de koningsklasse van de autosport. Het Amerikaanse team had al een proces voor een elfde team opgestart, maar moest van twee partijen toestemming krijgen om ook daadwerkelijk tot de koningsklasse toe te mogen treden als team. In oktober van vorig jaar kreeg het Andretti groen licht van de FIA, maar het andere orgaan dat toestemming moest geven, het Formula One Management (FOM), keurde de plannen begin dit jaar af. Volgens de Formule 1 waren de hoofdredenen om Andretti niet toe te laten als elfde team, dat ze niks toevoegen aan het kampioenschap en de onzekerheid over een motorendeal woog zwaar mee.

De deur bleef echter wel op een kier staan, want de Formule 1 had in het rapport omtrent de afwijzing van Andretti, al aangegeven dat het wel oren heeft naar een team met een GM (General Motors)-krachtbron, hetzij als een GM-fabrieksteam of als een GM-klantenteam dat alle toegestane onderdelen zelf ontwerpt. Inmiddels lijkt het erop dat het grote General Motors de overhand heeft gekregen in de onderhandelingen. Volgens De Telegraaf is de kans aanzienlijk dat General Motors vanaf 2026 op de grid staat met een eigen team.

Financiële redenen

Maar hoe kijken de huidige Formule 1-teams hiernaar. Want de tien bestaande teams zijn eigenlijk vanaf het eerste moment tegen de komst van een elfde renstal. Dat heeft vooral te maken met de gedachte van de teams dat ze er financieel minder van zullen, zo verklaarde Red Bull-teambaas Christian Horner begin dit jaar tegenover Sky Sports: "Natuurlijk draait veel in de wereld om geld en zijn teams daar nou eenmaal heel gevoelig voor. Eigenlijk zijn alle Formule 1-teams een soort van franchises. Het risico is dat iedere franchise minder waard wordt als je van tien naar elf teams gaat. Daar zijn de belanghebbenden natuurlijk bezorgd over." De teams willen namelijk dat het elfde team een 'toegevoegde waarde' zal zijn.

"Dan zal er nooit een team tegen zijn"

Nu er een mogelijk toch een elfde team komt, is het de vraag hoe de teambazen er nu tegenaan kijken. Tussen de eerste en tweede vrije training waren de teambazen van Mercedes (Toto Wolff), Ferrari (Frédéric Vasseur) en van Alpine (Oliver Oakes) aanwezig bij de FIA-persconferentie. Zij kregen de vraag of hun positie zal veranderen door de komst van een elfde team, en reageerden daar als volgt op.

Toto Wolff: "Wij hebben als bestuurders jegens ons bedrijf een verplichting om het standpunt naar voren te brengen wat het beste is voor ons bedrijf en voor onze werknemers. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. Ik denk dat wanneer een team waarde kan toevoegen aan het kampioenschap. Zeker wanneer GM [General Motors, red.] besluit om met een eigen team toe te treden tot de Formule 1, dat is een compleet ander verhaal. Zolang de populariteit en de waarde van de sport zullen groeien [door de komst van een extra team, red.], zal er nooit een team tegen zijn. Daar vestig ik mijn hoop momenteel op. Niemand van Andretti of van Andretti Global - of wat de naam ook zal worden van het team - heeft ooit met mij een zin uitgewisseld over wat de toegevoegde waarde dan zal zijn. Dat hoeven ze ook niet, want de teams beslissen niet. De beslissing ligt bij de rechtenhouders en de FIA. Wij kunnen alleen onze mening geven, zoals ik die hier nu geef. Ik heb alleen een keer met Mario [Andretti, red.] gesproken, niet eens met zijn zoon. Ik heb ook geen idee wie de andere mensen zijn die achter het hele project zitten. Ik ken wel GM, en die zijn top."

Frédéric Vasseur: Ik denk dat wij geen enkele inspraak in deze beslissing hebben. Het besluit zal genomen worden door de FIA, de FOM en het team zelf. Het is niet mijn keuze. Het is een beetje zoals Toto [Wolff, red,] al zei: als het goed is voor de sport en voor de business en ze voegen waarde toe aan de sport, dan vinden we het allemaal prima.

Oliver Oakes: Ik denk dat zij alles al hebben gezegd. Ik wil alleen toevoegen dat de FOM erg transparant was bij het maken van de beslissing [om Andretti af te wijzen, red.] en dat ze vonden dat er waarde aan de sport moest worden toegevoegd [door het elfde team, red.].

"Wij genieten van meer competitie"

McLaren-teambaas Zak Brown reageerde na de tweede training tegenover Viaplay ook op het nieuws. "Ik heb vanaf dag één altijd gezegd dat als we op de juiste manier een groot merk als General Motors/Cadillac binnen kunnen krijgen, dan zullen de fans genieten van meer competitie, wij genieten van meer competitie. Het is een iconisch merk, dus laten we zien wat er gaat gebeuren."