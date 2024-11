'Niet Andretti, maar General Motors dicht bij komst naar Formule 1'

Het begint er steeds meer op te lijken dat er in 2026 een elfde team op de grid staat. In Las Vegas werd duidelijk dat de onderhandelingen met Andretti Cadillac voorspoedig verlopen. Maar nu lijkt het erop dat het meer gaat om een General Motors-team, dan een Andretti-team.

Andretti aast al geruime tijd op een plekje op de grid. Ze kregen vorig jaar groen licht van de FIA, maar de FOM keurde de plannen begin dit jaar af. De deur bleef echter op een kier staan, want de Formule 1 had wel oren naar een mogelijk motorproject van General Motors-merk Cadillac. Inmiddels lijkt het erop dat het grote General Motors de overhand heeft gekregen in de onderhandelingen.

Volgens de De Telegraaf is de kans aanzienlijk dat General Motors vanaf 2026 op de grid staat met een eigen team. Eerder werd het voorstel van Andretti dus afgewezen, maar volgens de Nederlandse krant is het nieuwe aanbod van GM een stuk interessanter voor de Formule 1. Het gaat volgens De Telegraaf nu om een General Motors-team, in plaats van een Andretti-team. GM wil dan zelf een krachtbron gaan bouwen, maar zou in de eerste jaren dan wel met een klantenmotor gaan rijden. Volgens De Telegraaf is de kans groot dat de zaak snel wordt afgerond als de puntjes op de i worden gezet.