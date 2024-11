Hamilton kent geweldige dag: "Eerste keer dit jaar"

Lewis Hamilton is op een zeer positieve manier begonnen aan het raceweekend in Las Vegas. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was in beide vrije trainingen de snelste coureur. Na afloop stelde Hamilton dat hij dit gevoel voor het eerst dit jaar heeft.

Mercedes leek dit weekend een bijrol te gaan spelen in Las Vegas. Voorafgaand de trainingen hield iedereen rekening met een tweestrijd tussen McLaren en Ferrari. Daarnaast werd er ook gekeken naar Red Bull, terwijl de verwachtingen voor Mercedes zeer laag waren. In de eerste en de tweede vrije training zag de Duitse renstal er echter sterk uit, en was Hamilton in beide sessies zeer snel.

Eerste keer

Hamilton kon dan ook weer lachen. Na een zeer zwaar weekend in Brazilië, was dit een grote opsteker voor hem. Bij F1 TV sprak hij zich uit na afloop van VT2: "Ik voel me best goed. Het is denk ik de eerste keer dat ik dit jaar zo'n dag heb gehad. De auto voelde dus echt goed aan in de eerste training en iets minder in de tweede. We hebben dus nog wat werk te doen vannacht, maar het is moeilijk om precies te weten waar we staan of waarom we staan waar we nu staan. We genieten wel van het rijden op dit circuit, maar we zullen zien of de auto op zaterdag nog hetzelfde is."

Racepace

Hamilton wil nog niet te hard juichen, maar het lijkt wel beter te gaan met Mercedes. Gevraagd of het beter gaat met Mercedes in koelere omstandigheden, is hij duidelijk: "De hete omstandigheden zijn voor ons iets slechter, maar de racepace is niet zo geweldig. Maar het werk dat we in de nacht moeten uitzoeken is hoe we een betere racepace kunnen hebben, zonder dat we gedurende het rondje snelheid verliezen. Maar het was fijn om opeenvolgende sectoren te kunnen rijden zonder dat de auto me weggooide. Ik voel me goed. Ik moet gewoon hard werken in de nacht en geen grote veranderingen maken. Hopelijk krijgen we wat rust, om sterker terug te komen op zaterdag."