Ferrari en Mercedes hebben vloer aangepast na ingreep FIA

Voorafgaand de sessies in Las Vegas ging het in de paddock vooral over de nieuwe technische richtlijn van de FIA. Meerdere teams moesten hun vloer aanpassen, omdat er trucjes met de skid blocks werden toegepast. Ferrari en Mercedes geven nu toe dat ze aanpassingen hebben moeten doorvoeren.

Op de mediadag in Las Vegas werd duidelijk dat er iets aan de hand was met de vloeren van de teams. Volgens berichten in de Duitse media had Red Bull Racing aan de bel getrokken bij de FIA, omdat ze hadden gezien dat meerdere teams een trucje toepasten om de skid blocks te beschermen. De FIA stuurde daarop een technische richtlijn naar de teams, wat ervoor zorgde dat er aanpassingen moesten worden doorgevoerd.

Tussen de vrije trainingen door, moesten een paar teambazen zich melden bij de persconferenties. Tegenover de internationale media bevestigde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur dat zijn team een aanpassing had doorgevoerd: "We hebben een verandering door moeten voeren, ja, al hebben we ook bevestiging van de FIA gekregen dat de vloer voordien wel legaal was. Ik denk dat het goed is dat we het gevecht niet verder zijn aangegaan, omdat ik de focus op de titelstrijd wil houden en niet op dit soort discussies. Maar ja, de aanpak is wel vreemd." Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf ook kort antwoord: "We hebben de manier waarop we onze vloer gebruiken ook moeten veranderen."