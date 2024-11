Verstappen tempert verwachtingen: "Kampioenschap nog niet beslist"

Max Verstappen kan dit weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel gaan pakken. De Nederlander wordt al gezien als een viervoudig wereldkampioen, maar hij waakt zelf voor te veel enthousiasme. Verstappen wil niet te vroeg juichen en hij weet nog niet of hij dit weekend zijn titel gaat prolongeren.

Verstappen deelde in Brazilië een dreun uit in de titelstrijd. Hij wist de race te winnen, terwijl zijn titelrivaal Lando Norris worstelde. Dat zorgt ervoor dat Verstappen dit weekend in Las Vegas de genadeklap kan uitdelen. Hij moet voor Norris finishen, of minder dan drie punten verliezen. Als hij dat voor elkaar krijgt, dan kroont Verstappen zich tot viervoudig wereldkampioen. In de straten van Vegas kan echter veel gebeuren.

Goede uitgangspositie

In gokparadijs Las Vegas durft Verstappen nog niet in te zetten op een titelfeestje. De Red Bull-coureur blijft broodnuchter als hij in gesprek met de internationale media de vraag krijgt of hij vertrouwen heeft in het bepalen van de titel: "Het is moeilijk te zeggen. Gedurende de laatste races hadden we niet het tempo op een droge baan. Het is niet zo dat alles opgelost is nu we in de regen in Brazilië hebben gewonnen. Het leverde me een goede uitgangspositie op in het kampioenschap, maar we zijn niet het snelste team. Ik hoop dat we competitief kunnen zijn. Het is natuurlijk nog onbekend wat de koude temperaturen zullen doen met het gedrag van de banden. Dat moeten we uitzoeken in de trainingen."

Druk

Verstappen is dan ook van mening dat de druk er nog steeds vol opstaat. Hij gaat niet te vroeg juichen, en hij wijst naar een ander aspect dat hij ook heel belangrijk vindt: "De druk gaat om het feit dat ik ieder weekend goed wil presteren, niet per se om het kampioenschap. Ik probeer het gewoon naar mijn zin te hebben en ik probeer competitief te zijn. Het kampioenschap is nog niet beslist, dus er moeten nog punten worden gescoord."