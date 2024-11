Marko ontwijkt vragen over toekomst teleurstellende Perez

De toekomst van Sergio Perez bij Red Bull Racing is nog altijd onzeker. De prestaties van de Mexicaan vallen tegen, en Red Bull kan hierdoor niet meestrijden om de constructeurstitel. Helmut Marko reageert ontwijkend op een vraag over de toekomst van Perez.

Perez blijft dit seizoen zeer ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Terwijl Verstappen vecht om de wereldtitel, moet Perez het doen met duels in het middenveld. De tegenvallende prestaties van de Mexicaan vormen een handicap voor Red Bull. Concurrenten Ferrari en McLaren beschikken over twee coureurs die mee kunnen vechten om de topposities, terwijl Verstappen het in zijn eentje moet doen. Hierdoor is Red Bull teruggezakt naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Red Bull maakt nog kans op de constructeurstitel, maar het wordt wel zeer moeilijk. De tegenvallende prestaties van Perez helpen hier in ieder geval niet mee. In een interview met zijn landgenoten van OE24 krijgt Red Bull-adviseur Helmut Marko de vraag of het verliezen van de titelstrijd de schuld kan zijn van Perez, en of dit hem zijn zitje kan kosten. Marko reageert ontwijkend: "We hebben nu nog drie races te gaan, die moeten we nu redelijk goed door zien te komen. Misschien komt het nog wel goed met ons."